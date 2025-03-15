榮景不再？馬斯克曾風光獲李克強接見 紐時：特斯拉在大陸失寵

先前曾2度將特斯拉電動車，開進中南海的特斯拉執行長馬斯克，如今離昔日在大陸風光時刻似乎越來越遠。「紐時」直指，大陸是特斯拉在美國以外最重要的市場，如今特斯拉在大陸市場正遭受重創。

「紐約時報」連2篇報導，披露特斯拉昔日在大陸受寵的風光時刻及現在面臨的挑戰。報導稱，美國總統川普11日在白宮前叫賣特斯拉的場景，讓人想起幾年前在大陸政府重要辦公場所，出現一個類似場景，當時也有大陸高層與馬斯克一起查看特斯拉電動車的照片。

報導提到，特斯拉首度出現在中南海是2018年，馬斯克曾發過一張站在紫光閣外特斯拉的照片。當時他剛會晤時任大陸國家副主席王岐山。馬斯克在社群媒體寫道，他們「對歷史、哲學，以及運氣進行一次極為有趣的討論」。

2019年1月則是特斯拉第二度出現在中南海，時任大陸國務院總理李克強在紫光閣接見馬斯克，紫光閣是中共高層在中南海接見外國政要的地方。照片顯示，李克強仔細端詳一輛特斯拉汽車，馬斯克也露出讚許的眼光。

大陸官媒CGTN報導，李克強在接見馬斯克時說，希望特斯拉「成為中美關係穩定發展的推動者」，還提出送給這名億萬富翁「大陸綠卡」。這次接見是當時的大陸，對於特斯拉未來至關重要，馬斯克在上海建的特斯拉工廠剛破土動工，北京給予非常優惠條件。

如今，特斯拉在大陸和美國都面臨困難，大陸的激烈競爭已導致特斯拉銷量暴跌，馬斯克在美國的政治活動，還引發針對特斯拉經銷商門市和充電站的抗議活動及暴力事件。

而曾經對特斯拉趨之若鶩的大陸車主，逐漸轉向大陸本土品牌，這些本土品牌提供更高效、更科技的汽車，有時價格僅特斯拉的一半。

特斯拉最大的競爭對手比亞迪，在今年前兩個月賣出4萬1318輛汽車，年增75%以上；特斯拉在今年前兩個月售出6萬480輛汽車，年減14%。