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「太逼真！」DeepSeek問世兩個月 冒牌釣魚網站激增3千個

中央社／ 台北15日電
中國大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）在當地爆紅。圖／路透
中國大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）在當地爆紅。圖／路透

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）在當地爆紅，但是根據中國媒體澎湃新聞報導，在DeepSeek問世短短2個月內，冒牌的釣魚網站激增3000個，不少中國民眾因而上當。

澎湃新聞報導，根據調查發現，有中國消費者在應用程式商店下載DeepSeek遭遇被「永久會員」坑騙的狀況，還有人誤信話術，支付完成後下載到假安裝。

報導指出，中國網友劉女士表示，「山寨網站太逼真了！我被騙得毫無防備」。據她描述，她在社交媒體上看到有部落客介紹DeepSeek的諸多好處後，便在搜索引擎上搜索攻略，搜索引擎給了不少連結，寫著「正版下載」、「快捷安裝」等。

劉女士挑選其中一個連結進行安裝。其間，軟體還彈出付費窗口，她未加思索便支付了人民幣49元（下同，約新台幣215元）的費用。

最後的使用界面令劉女士疑惑，「我的寫著『Chatbox』，我記得博主（部落客）介紹的圖片裡不是這個樣子。又去網上搜索了一下，看了別的網友分享的經歷，才知道自己上了當。」

報導指出，劉女士並非個案，在投訴網站以及各大社交媒體平台上，有大量中國網友遭遇到類似騙局，他們均在網頁搜索DeepSeek後誤入冒牌網站，損失金額分別為49元、59元、68元不等。

另一名受騙的白先生也分享經歷。他說，他在手機應用商店搜索「DeepSeek官方」的關鍵詞，下載了排在第一位且被標為「廣告」的應用程式，並付費198元購買了永久會員。然而，在退出應用程式之後，才發現下載的為「DreamDesk」，與DeepSeek毫無關係。

上海德禾翰通律師事務所高級合夥人衛峰介紹，這類行為或違反多項法律規定。根據中國「商標法」第57條，仿冒DeepSeek的網站和APP使用了DeepSeek的商標或類似標識，誤導消費者認為這些是DeepSeek的官方產品，構成商標侵權。

另外，據中國國家計算機病毒應急處理中心網站發文稱，中國已出現仿冒「DeepSeek」官方APP的手機木馬病毒，對用戶的個人隱私和經濟利益構成較大威脅。

DeepSeek 下載 網站

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