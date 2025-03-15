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指DeepSeek受大陸政府補貼控制 OpenAI籲美政府禁用

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國AI研究實驗室OpenAI近日在一項新的政策提案中，將大陸AI公司DeepSeek描述為「受國家補貼」和「受國家控制」。（路透）
美國AI研究實驗室OpenAI近日在一項新的政策提案中，將大陸AI公司DeepSeek描述為「受國家補貼」和「受國家控制」。（路透）

美國AI研究實驗室OpenAI近日在一項新的政策提案中，將大陸AI公司DeepSeek描述為「受國家補貼」和「受國家控制」，並建議美國政府考慮禁止該機構及其他類似由大陸政府支持的機構開發的模型。

美國科技媒體TechCrunch報導，該提案是OpenAI向川普政府的「AI行動計劃」（AI Action Plan）倡議提交的建議，聲稱DeepSeek的模型存在安全隱患，因為根據大陸法律，DeepSeek必須遵守政府對使用者數據的要求。OpenAI指出，禁止使用大陸製造的模型，可以防止隱私和「安全風險」，包括「智慧財產權盜竊的風險」。

OpenAI先前曾指控DeepSeek違反服務條款，透過「蒸餾」（distilling）技術從 OpenAI的模型中提取知識，並在今年初迅速崛起。根據德國之聲的報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾讚揚DeepSeek「無疑是一個令人印象深刻的模型」，並對有了一個新的競爭者表示高興。

然而，OpenAI這次的新指控指DeepSeek受到大陸政府的支持並受其指揮，也顯示出該公司對DeepSeek的行動升級。

TechCrunch的報導指出，目前尚無明確證據顯示DeepSeek與大陸政府之間存在直接聯繫，不過近幾個月來，大陸政府對DeepSeek表現出越來越濃厚的興趣。此前，大陸國家主席習近平出席民營企業座談會，DeepSeek創辦人梁文鋒也有參與這場座談會。

DeepSeek OpenAI 美國

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