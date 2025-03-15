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返陸失聯一年陸籍教授回日 曾被指因間諜罪嫌疑被拘留

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本神戶學院大學陸籍教授胡士雲（圖中間著西裝者）返陸後失去音訊，一度被指可能因間諜罪嫌疑被大陸有關部門拘留。圖為胡士雲在2018年參加一場中日友好活動。（圖／取自神戶學院大學）
日本神戶學院大學陸籍教授胡士雲（圖中間著西裝者）返陸後失去音訊，一度被指可能因間諜罪嫌疑被大陸有關部門拘留。圖為胡士雲在2018年參加一場中日友好活動。（圖／取自神戶學院大學）

日本神戶學院大學陸籍教授胡士雲2023年8月曾為進行研究活動返陸，卻在10月失去音訊，一度被指可能因間諜罪嫌疑被大陸有關部門拘留。神戶學院大學近日表示，胡士雲已於今年1月24日回到日本，校方詢問及其動向也未得到任何答案。

共同社報導，日本神戶學院大學表示，2023年8月暫時返回大陸後失聯的該校教授胡士雲已於今年1月24日回到日本。胡士雲一度被指可能因間諜罪嫌疑被大陸有關部門拘留，大學方面稱無法得知為何失去音訊。

胡士雲在2023年為研究活動而暫時返陸，之後其家人在2023年9月下旬聯繫大學稱其因病無法返回日本，10月又告知稱失去音訊。返回日本前，胡士雲方面聯繫稱也許可以回校。據悉，胡士雲是否重返大學的職位還未定。

胡士雲是神戶學院大學的中國文學和語言學教授，他的失蹤引發各方關注其人身安全。熟悉日中關係的專家認為，胡士雲可能此前在大陸被拘，並指出他回到日本的1月正是日中兩國政府層面關係改善之時，或許產生了影響。

法新社報導，神戶學院大學發言人高村洋一表示，校方詢問胡士雲在大陸期間做了什麼，「但沒有得到任何答案」。

法廣報導，近年來多位旅日的大陸學者在返鄉期間失蹤。去年4月，日本政府表示正密切關注陸籍教授範雲濤，範雲濤在東京教授國際法和政治，自從2023年返鄉迄今杳無音訊；日本北海道教育大學教授袁克勤2019年返鄉奔喪後失蹤，後來大陸外交部表示，他因從事「間諜活動」而被逮捕，相關人士透露，袁克勤後來已被法院判處6年有期徒刑。

失蹤 日本 神戶 間諜

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