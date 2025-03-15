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中國鼓勵消費放貸 業界：民眾收入預期降是痛點

中央社／ 台北15日電

中國金監總局鼓勵銀行在風險可控前提下，加大個人消費放貸。業界直言，消費不振主因在於民眾收入預期滑落；智庫研究指出，改善收入預期與增加存量財富才是提振消費關鍵。

呼應中國2025年政府工作報告將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」放在政府工作任務第一位，中國國家金融監督管理總局（金監總局）14日透過「答記者問」表態，鼓勵銀行在風險可控前提下，加大個人消費放貸。

金監總局拋出增加消費金融供給、優化消費金融管理、個人消費貸款紓困、優化消費金融環境等4大支持提振消費內容，具體作為包括鼓勵銀行加大個人消費貸款投放、展開線上啟動信用卡業務、對於遇到困難、符合條件的借款人提供續貸。

金監總局強調，已經印發通知要求金融機構發展消費金融、助力提振消費，更好地滿足消費領域金融需求，確實加強群眾的獲得感和滿意度，具體措施推出是從豐富金融產品、便利金融服務、營造良好消費環境等角度出發。

對於金監總局鼓勵銀行加大個人消費放貸、提供借款人續貸服務等措施，財新網14日報導引述一名銀行零售信貸部門人士的意見表示，目前消費需求不振的主要原因還是在於收入預期滑落，若欲提振消費需要真正地解決問題所在。

中國社會科學院金融研究所「中國宏觀金融分析」2024年第4季報告於2月25日在北京發布，報告內容點出「改善居民收入預期」和「增加存量財富」才是提振消費關鍵。

國家資訊中心經濟預測部主任張宇賢在這場報告發表會上指出，目前消費不振問題出於「無力消費、無意消費、無法消費」共同作用結果，若欲提振民眾消費，必須分類施策，對於「無力消費」對象，要增加就業與收入，提高消費能力。

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