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認「日中難免會出現問題」日駐陸大使：需交流找解方

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本駐陸大使金杉憲治日前接受《北京日報》專訪。（圖／北京日報）
日本駐陸大使金杉憲治日前接受《北京日報》專訪。（圖／北京日報）

日本駐陸大使金杉憲治近日接受陸媒專訪時表示，日中作為鄰國「不可避免地會出現一些問題」，並呼籲正因為存在問題，更需要雙方的交流和溝通，共同尋找解決問題的辦法。

北京日報》報導，金杉憲治在接受專訪時分享關於日本企業在陸經商狀況、對大陸消費及旅遊市場的觀察。

金杉憲治提到，自擔任駐陸大使以來，他走訪大陸多地，傾聽當地日企心聲，稱不少日企將當下大陸比作「健身中心」，認為雖然市場環境競爭激烈，但經過歷練，能有效提升自身在全球的競爭力。   

面對大陸消費市場，金杉憲治表示，大陸有14億人口，在消費購買力未來有望持續擴大的背景下，日本企業還可以為大陸消費者提供在日本市場發展多年的成熟服務，像是Uniqlo、壽司郎、薩莉亞、無印良品、NITORI等。面向高齡者的銀髮經濟也將是今後日中經濟合作的一大重點。   

不過金杉憲治也指出，從日方角度，希望大陸確保透明、可預見、公平的商業環境，保障日本企業正常開展商業活動，「無論現在還是將來，我希望通過兩國政府間對話，與中方共同致力於進一步確立、加強雙贏的經貿關係。」

旅遊市場方面，雖然日本對大陸的簽證放寬政策雖然還沒有具體實施，不過金杉憲治指出，實際上大陸訪日人數已經在穩步恢復。去年大陸約有698萬人訪問日本，約是新冠疫情前2019年的73%。今年僅一月份就有約100萬大陸訪客到訪日本，考慮到接下來還有世博會，今年到日本的中國大陸訪客人數有可能突破1000萬，這將超越2019年的歷史紀錄。   

金杉憲治認為，日中兩國儘管有兩千年以上的交流歷史，但作為鄰國，不可避免地會出現一些問題。這不僅僅是日本和中國大陸，其他國家像美國和加拿大、美國和墨西哥之間也會有摩擦。他認為，正因為存在問題，更需要雙方的交流和溝通，共同尋找解決問題的辦法。

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