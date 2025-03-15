國安高層會議17條因應策略 陸官媒：條條都是通向毀滅的道路

賴清德總統13日提出17項國安策略、大陸接續在14日召開「反分裂國家法實施二十周年座談會」，大陸官媒《環球時報》今日發文將兩事進行對比，稱「一邊是盡最大努力爭取祖國和平統一的《反分裂國家法》，一邊是歇斯底里、推台灣入火海的『危險17項』，一善一惡、一白一黑，對比十分清楚。」社評並稱，賴清德當局的「綠色恐怖」必將破產，並在歷史上留下醜陋的一筆

《環球時報》15日凌晨發布題為《賴清德的「綠色恐怖」將把台島變囚籠》的社評。針對賴清德總統13日上午召開國安高層會議、會後發表談話，文章首先指出，「一系列言行不僅暴露賴清德頑固『台獨」立場，更暴露其損害台灣民生福祉、推動局勢緊張的本質。」

文章表示，17項國安策略實質上是在把台灣推向戒嚴或準戒嚴狀態，將對台灣社會造成無法估量的損害，帶給台灣社會的只有人人自危的壓迫感，「明眼人都看得清楚，所謂17項策略條條都是通向毀滅的道路」。賴清德不僅是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台灣危機的製造者」，他還希望裹挾著外部勢力一同走向兵凶戰危，是整個世界的不穩定分子。

評論稱，賴清德當局的「綠色恐怖」必將破產，並在歷史上留下醜陋的一筆。厚其兇惡而降之罰也，賴清德若繼續在成為中華民族歷史罪人的道路上狂奔，歷史的懲罰將更快到來。我們奉勸島內某些政客：莫把民眾當賭注，莫將台島變成囚籠。兩岸關係和平發展的根基在民、動力在民，極少數人的挑撥干擾阻斷不了民心大勢。

文章另指出，民進黨當局罔顧事實，拿著所謂「國安統戰威脅」的大帽子去壓制所有異己聲音，這就是「假民主、真獨裁」。從之前隨意封殺大陸影視軟體、日常零食購物平台、到限制島內大學與大陸高校交流合作、要求部分台灣民眾申報領用大陸身份證件情況，再到現在恢復軍事審判制度、監控台灣民眾赴大陸旅遊情況、強化管理在大陸發展的藝人等，言行性質惡劣，手段更無所不用其極。

時值大陸《反分裂國家法》實施二十周年，文章稱「台灣的前途在於國家統一，『台獨』分裂勢力是台海和平穩定的最大威脅」，並強調《反分裂國家法》彰顯的是大陸以最符合兩岸民意期待的方式追求統一意願，極大震懾「台獨」分裂勢力，維護了中華民族的根本利益。

社評最後表示，兩岸關係和平發展的根基在民、動力在民，極少數人的挑撥干擾阻斷不了民心大勢，「無論『台獨』勢力如何興風作浪，只要堅定信心持續促進兩岸經濟社會融合發展，凝聚起反『獨』促統的磅礡力量，就能駕馭複雜局面，應對任何風險挑戰，最終實現祖國統一大業。」