陸發改委專家：已降低對美貿易依賴 「美國加關稅 影響不大」

大陸今年的「政府工作報告」提出經濟增長百分之五的目標，但美國總統川普加徵關稅等衝擊成為變數。大陸國家發改委宏觀經濟研究院副院長郭春麗昨天在一場茶座中表示，中國已經降低了對美國的貿易依賴程度，未來將進一步推動出口多元化措施，所以美國加徵關稅「對中國經濟整體的影響不是很大」。

中國記協昨邀郭春麗就「高質量發展引領經濟新航程」主題，向中外媒體、外國駐華使館新聞官介紹情況和答問。

對美國加徵關稅，郭春麗表示，海關總署數據顯示，去年一到十一月，中國進出口貿易中，美國所占比重已降至百分之十一點二，創二○○一年中國加入ＷＴＯ以來新低，同時，鄰近的東協持續保持中國第一大貿易夥伴地位，歐盟、美國為第二、第三大貿易夥伴。

郭春麗說，從二○一八年川普首任期發起貿易戰以來，中國已降低對美貿易依賴程度，未來將進一步推動出口多元化，擴大對東協、歐盟及「一帶一路」國家出口。若美國再加稅，中國的財政政策還留有餘地，可應付外部衝擊打壓。