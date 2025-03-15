陸股政策激勵 上證衝高 指數重返3,400點

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
陸股三大指數昨日開盤後震盪走強。路透
陸股三大指數昨日開盤後震盪走強。路透

受到大陸官方多部門將於下周一（17日）公布提振消費措施，市場預期端出實質政策牛肉，以及中國人民銀行（大陸央行）宣布將擇機降準降息等利多，激勵陸股三大指數昨（14 ）日同步收高，消費類股集體勁揚，上證指數重返3,400點，創今年新高。

陸股三大指數昨日開盤後震盪走強，截至收盤，上證指數漲1.81%至3,419點，深證成指漲2.26%至10,978點，創業板指漲2.8%至2,226點。

今年兩會政府工作重點，提振消費放在首位，總理李強報告中「消費」一詞被提及31次，高於去年21次。促進消費上，報告提及要安排超長期特別國債人民幣3,000億元（約新台幣1.35兆元）支持消費品「以舊換新」。值得留意的是，「穩住樓市、股市」第一次被寫進政府工作報告總要求。

分析人士認為，陸股昨日大漲與三大利多密切相關。首先是大陸國務院新聞辦公室將於17日舉行新聞發布會，由國家發改委副主任李春臨，和財政部、人社部、商務部、人行、市場監管總局有關負責人，介紹提振消費有關情況，市場預期將端出實質政策牛肉。

其次是人行網站發布，實施好適度寬鬆貨幣政策。根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息。最後是金融監管總局印發通知，要求金融機構發展消費金融，助力提振消費。有關司局負責人表示，金融機構要從增加消費金融供給，優化消費金融管理，開展個人消費貸款紓困，優化消費金融環境四方面落實。

投行瑞銀近日研報指出，AI概念股在港股表現突出，A股則相對滯後。但相信隨政府政策更傾向消費，A股有追趕上漲潛力，並將最偏好行業從互聯網轉向消費股。

消費 陸股

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