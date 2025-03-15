告別Windows 華為PC全國產化
市場此前便傳出微軟Windows作業系統對華為的供貨許可將到期，之後華為PC只能採用大陸全國產化方案，即推出採用國產晶片和國產作業系統的PC產品。《證券時報》報導，華為相關人士也證實，美國商務部給的許可證到期，沒有延期。
華為終端BG（Business Group）董事長余承東去年9月曾表示，因受到制裁影響，華為Windows PC可能在將來要停止供貨，「以後只有用我們的鴻蒙PC了」。
華為近期推出首款Linux系統的筆記型電腦「MateBook D16 Linux版」，便是將D16從Windows系統轉成Linux系統，相關消息指出，華為還計畫推出更多搭載Linux系統的筆記型電腦。至於華為何時會推出全大陸國產化方案PC產品，目前華為方面還未提出具體時間表。
東吳證券在今年1月的研報中指出，鴻蒙PC生態建設工作已經開啟，預計2025年第1季度，鴻蒙PC有望正式發布。
《界面新聞》報導，華為或將於今年4月推出自研商用AI筆記型電腦，除了採用華為的鯤鵬CPU和鴻蒙PC作業系統，還將搭載DeepSeek大模型，在軟硬體方面實現全面大陸國產化。
其實，華為還未正式發布的電腦擎雲商用PC新品，但已經在今年大陸全國兩會期間提供給記者用來處理採編工作。據介紹，這款新品支持端側DeepSeek，並實現核心晶片及零部件全自研、軟體全棧可控，國產化率近100%。
《每日經濟新聞》指出，基於鴻蒙系統多端協同的特性，鴻蒙PC或許將實現與手機、平板等終端之間的資源共享及無縫流轉，解決用戶多終端間數據傳輸的痛點。
然而，鴻蒙操作系統在PC領域也可能會面臨一些挑戰，例如生態建設、用戶習慣培養等等。
《第一財經》分析，目前Windows在全球PC作業系統市場仍占據主要份額，鴻蒙系統若想突圍，不僅需要突破技術壁壘，更需構建完整的軟體生態。
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