IDC看淡iPhone在陸銷量

市場研究機構IDC指出，蘋果最新推出的iPhone 16e，銷量已超越幾年前第三代iPhone SE的初始銷量，但增長仍不足以扭轉蘋果在大陸市場的下滑態勢。

蘋果的iPhone 16e於2月28日在大陸開賣，起售價為人民幣4,499元（合約新台幣20,497元），據IDC統計，iPhone 16e上市首三天銷量較2022年推出的iPhone SE高出60%，但預估蘋果今年在大陸銷量整體仍將下滑約2%。

財經網站金融界報導，IDC高級總監Nabila Popal分析，來自安卓陣營的競爭越來越激烈，大陸政府的補貼政策將使安卓品牌獲益良多，遠超蘋果。

在補貼方面，2025年大陸政府工作報告提出，安排超長期特別國債人民幣3,000億元，支持消費品以舊換新。相關補貼近幾個月來已擴展至智慧手機領域，助力大陸手機品牌小米和vivo等品牌擴大銷量。