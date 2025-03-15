小米電動SUV 2025年夏出擊
小米汽車將在今年夏天推出首款SUV車型的電動車YU7，這款新車對標特斯拉Model Y。
特斯拉曾於今年1月10 日宣布，改款後Model Y價格為人民幣26.35萬元（約新台幣120萬元）起，同時向友商發出挑戰「儘管對比」。小米董事長雷軍轉發相關內容，同時配文「好的，小米YU7」接受馬斯克挑戰。
快科技報導，根據大陸工信部發布「減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」（第十五批）顯示，小米YU7最高續航里程可達770公里。其他續航里程版本包括760公里和675公里，預計將於6到7月正式上市。
小米YU7延續了家族式設計，整體造型為運動風格的跨界SUV，前臉配備標誌性的「水滴大燈」，前包圍與小米SU7高度一致。
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