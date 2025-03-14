陸救股市出奇招？若基金落後基準或虧損 傳經理人恐減薪50％

中國大陸據傳正考慮削減表現不佳基金經理人薪酬，績效大幅落後基準或虧損的經理人薪酬可能腰斬，這是中國大陸全面改革人民幣33兆元共同基金產業的一環。

彭博資訊引述知情人士說法報導，中國大陸證監會已提出一項建議，如果基金經理人管理的產品虧損，或報酬率比績效基準低10%，薪酬將減少50%。這項初步規定適用於中國大陸所有基金經理人，包括與外國投資人成立的合資事業。

知情人士透露，根據計畫草案，基金報酬率占高階主管考核的權重將高於50%，公司規模和排名等其他指標重要性則下降。目前還不清楚新規定實施時間，提案也尚未拍板定案，仍可能生變；中國大陸證監會未回應置評請求。

在經濟成長持續減速，美中貿易戰也愈演愈烈之際，中國大陸決策官員正尋求吸引較多長期資金投資該國股市。中信建投報告顯示，主動型股票基金去年平均投資報酬率為4%，滬深300指數同期上漲15%。另一方面，隨著心灰意冷的投資人追逐被動式替代產品，指數股票型基金（ETF）資產大幅成長。

儘管中國共同基金業過去幾年持續成長，還吸引到富達國際等跨國資產管理公司，許多產品卻表現不佳，傷害客戶信任並妨礙基金募資。投資人對明星基金經理人的失望也日益加深，即便金融市場下跌期間基金嚴重虧損，這些經理人仍能領到高薪。