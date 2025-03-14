快訊

下馬威？美特使乾等8小時才進克宮 普亭1動作釋訊息「我才是老大」

美股早盤／政府免關門吹響反攻號角 那指跳漲1.7%、輝達漲近4%

沒有郭台銘！鴻海公布九席董事名單 蔣尚義、劉揚偉入列

聽新聞
0:00 / 0:00

陸救股市出奇招？若基金落後基準或虧損 傳經理人恐減薪50％

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
彭博資訊報導，中國大陸考慮削減績效不佳基金經理人薪酬，減幅達到50%。美聯社
彭博資訊報導，中國大陸考慮削減績效不佳基金經理人薪酬，減幅達到50%。美聯社

中國大陸據傳正考慮削減表現不佳基金經理人薪酬，績效大幅落後基準或虧損的經理人薪酬可能腰斬，這是中國大陸全面改革人民幣33兆元共同基金產業的一環。

彭博資訊引述知情人士說法報導，中國大陸證監會已提出一項建議，如果基金經理人管理的產品虧損，或報酬率比績效基準低10%，薪酬將減少50%。這項初步規定適用於中國大陸所有基金經理人，包括與外國投資人成立的合資事業。

知情人士透露，根據計畫草案，基金報酬率占高階主管考核的權重將高於50%，公司規模和排名等其他指標重要性則下降。目前還不清楚新規定實施時間，提案也尚未拍板定案，仍可能生變；中國大陸證監會未回應置評請求。

在經濟成長持續減速，美中貿易戰也愈演愈烈之際，中國大陸決策官員正尋求吸引較多長期資金投資該國股市。中信建投報告顯示，主動型股票基金去年平均投資報酬率為4%，滬深300指數同期上漲15%。另一方面，隨著心灰意冷的投資人追逐被動式替代產品，指數股票型基金（ETF）資產大幅成長。

儘管中國共同基金業過去幾年持續成長，還吸引到富達國際等跨國資產管理公司，許多產品卻表現不佳，傷害客戶信任並妨礙基金募資。投資人對明星基金經理人的失望也日益加深，即便金融市場下跌期間基金嚴重虧損，這些經理人仍能領到高薪。

報酬率 投資人 陸股

延伸閱讀

自願減薪一年少10萬！存股哥「半退休計畫」：無所畏是一個存股人該有的樣子

韓國旅遊搭機新規定 行動電源少了「這標示」小心被沒收

主動型ETF少碰為妙？00905、0050…等市值型就好！專家：86％共同基金10年績效都輸給大盤

香江觀察／4大施政爭議 砍公僕薪資最敏感 港財赤排雷難

相關新聞

陸救股市出奇招？若基金落後基準或虧損 傳經理人恐減薪50％

中國大陸據傳正考慮削減表現不佳基金經理人薪酬，績效大幅落後基準或虧損的經理人薪酬可能腰斬，這是中國大陸全面改革人民幣33...

日賺6億元！「行業一哥」寧德時代獲利 超過大陸全部車企總和

寧德時代14日發布2024年財報，營收人民幣3,620.13 億元，年減 9.7%；淨利潤為人民幣507.45 億元（新...

「晚上8時熄燈」 聯想也反內卷拒996：準時下班是共識

繼大疆、美的等集團被爆出強制下班後，愈來愈多中國企業公開發聲支持「反內卷」。近日，有網友實拍晚上8時的聯想集團大樓，發現...

陸發改委專家：美國加稅對大陸經濟影響不是很大

大陸今年的「政府工作報告」提出經濟增長5%的目標，但美國總統川普加徵關稅等衝擊成為變數。大陸國家發改委宏觀經濟研究院副院...

大摩預料中國第二季經濟再走弱 名目GDP可能跌破4%

國際投行摩根士丹利最新報告表示，隨著關稅衝擊、房地產走弱以及持續的低物價，中國經濟增速可能將從第二季開始再度走弱，名目國...

比利時百警突擊搜查21處 華為說客涉行賄15歐議員被捕

中國科技巨頭華為成為歐盟新腐敗案的焦點；比利時聯邦警察13日凌晨突擊搜查華為在布魯塞爾的歐盟辦事處和其說客的住所等21處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。