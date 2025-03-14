日賺6億元！「行業一哥」寧德時代獲利 超過大陸全部車企總和

寧德時代14日發布2024年財報，營收人民幣3,620.13 億元，年減 9.7%；淨利潤為人民幣507.45 億元（新台幣2,283.5億元），年增15.01%。以此簡單計算，寧德時代去年相當於每天淨賺人民幣 1.38億元（新台幣6.2億元），盈利能力超越大陸所有車企總和。

2024 年，寧德時代實現鋰離子電池銷量 475GWh，年增 21.79%。其中，動力電池系統銷量 381GWh，年增 18.85%；儲能電池系統銷量 93GWh，年增 34.32%。

寧德時代還表示，公司計畫向全體股東每10股派發現金分紅人民幣45.53元。並且，公司及控股子公司擬使用不超過人民幣400億元自有閒置資金，購買投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好的低風險理財產品。

新能源電池行業競爭日益激烈，國內外企業紛紛擴大產能，價格戰和技術競爭可能導致公司去年盈利能力承壓。研發投入方面，寧德時代研發投入穩步增長，2024年研發費用人民幣186.07億元，占營收的5.14%。

去年，寧德時代在全球加速產能擴張，境內加速中州基地、貴陽基地、廈門基地、濟甯基地等建設；海外德國工廠產能逐漸提升，推進匈牙利工廠、與Stellantis合資的西班牙工廠以及印尼電池產業鏈項目的建設或籌建。

此外，公司計畫發行H股並在香港聯交所上市，以推進全球化戰略布局。

目前寧德時代在全球電池行業已連續多年成為「行業一哥」，根據SNE Research的資料，寧德時代動力電池去年裝車量高達339.3GWh，年增31.7%，全球市占率攀升至37.9%，已連續8年登頂全球榜首。