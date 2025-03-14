上證指數重返3400點 創年內新高

受到消費與金融板塊帶動下，中國A股三大指數今天均漲，其中上證指數站穩3400點，創年內新高。

綜合第一財經、香港經濟日報等報導，截至收市，上證綜合指數收升1.81%，報3419.56點；深證成份指數收升2.26%，報10978.3點；創業板指升2.8%，報2226.72點。

報導指出，消費板塊集體走高，乳業方向爆發；大金融板塊全線走強，保險股領漲，天茂集團、新華保險雙雙漲停。

中國人民銀行（中國央行）13日釋出「擇機降息降準」的消息，將採適度寬鬆貨幣政策，支持資本市場穩定發展。此外，中國國務院新聞辦將於17日舉行新聞記者會，介紹提振消費有關情況，國家發改委、財政部、人社部、商務部、中國央行、市場監管總局有關負責人將出席。

分析認為，人行降準預期與消費新一輪政策的提出提振中國股市，上證綜合指數寫下今年新高。

中國國家金融監管總局今天也表示，鼓勵銀行業金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率，優化資源配置。完善個人消費貸款盡職免責要求。