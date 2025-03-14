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陸發改委專家：美國加稅對大陸經濟影響不是很大

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
中國記協14日下午舉辦以「高質量發展引領經濟新航程」為主題的茶座，邀請大陸國家發改委宏觀經濟研究院副院長、經濟研究所所長郭春麗出席。記者陳政錄／攝影
中國記協14日下午舉辦以「高質量發展引領經濟新航程」為主題的茶座，邀請大陸國家發改委宏觀經濟研究院副院長、經濟研究所所長郭春麗出席。記者陳政錄／攝影

大陸今年的「政府工作報告」提出經濟增長5%的目標，但美國總統川普加徵關稅等衝擊成為變數。大陸國家發改委宏觀經濟研究院副院長郭春麗14日在一場茶座中表示，中國已經降低了對美國的貿易依賴程度，未來將進一步推動出口多元化措施，所以美國加徵關稅「對中國經濟整體的影響不是很大，是比較小的。」

大陸全國「兩會」剛閉幕，中國記協14日邀請郭春麗就「高質量發展引領經濟新航程」的主題，向中外媒體、外國駐華使館新聞官介紹情況和答問。

郭春麗首先介紹兩會經濟政策，細數大陸經濟發展現狀等，會後，回應有關內卷、經濟發展壓力、何時降准降息、科創等領域提問。她說，大陸將繼續落實全國統一大市場建設，制定好行業標準，以此來綜合整治內卷式競爭、破除地方保護。

對美國加徵關稅。她認為，川普第二任期加稅是以脅迫為主，意圖強迫各國讓步，重塑全球貿易規則，是無差別攻擊，除了中國，也對加拿大、墨西哥等國加徵關稅，而中方也公布了反制措施。

郭春麗表示，中國有超大規模市場優勢和完整產業體系，外貿發展的韌性很強，去年全年進出口增長5%，創歷史新高。海關總署數據顯示，去年1到11月，中國進出口貿易中，美國所占比重已降至11.2%，創2001年中國加入WTO以來新低，同時，鄰近的東協持續保持中國第一大貿易夥伴地位，歐盟、美國為第二、第三大貿易夥伴。

因此，郭春麗說，從2018年川普首任期，對中國發起貿易戰以來，中國已降低了對美貿易依賴程度，未來將進一步推動出口多元化，擴大對東協、歐盟及「一帶一路」國家出口，所以美國加徵關稅「對中國經濟整體的影響不是很大，是比較小的」。若美國再加稅，中國的財政政策還留有餘地，可應付外部衝擊打壓。

郭春麗還就「降準降息」表示，從目前的存款準備金率等來看，中國還是有空間的，對比國際物價也不高。至於彭博社認為，中國正經歷大饑荒以來最長的通縮周期，她駁斥稱，「我不知道他們從哪裡來的數據」，根據中國統計局的數據，這並不是最長的，很多經濟變量也都不斷在波動，CPI、PPI均受多重因素影響。

郭春麗也說，中國推動科技創新，將對經濟成長將帶來貢獻，包括產業轉型升級創造需求，居民消費上升，引發企業投資行為，創新型產品也有助於出口，所以拉動經濟的三駕馬車，投資、消費、出口都能往上走。她舉例，政府工作報告聚焦許多新科技，包括人工智慧、量子科技、生物製造、具身智能、6G等。

川普 經濟發展 美國

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