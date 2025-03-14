快訊

中伊俄會晤解決伊朗核問題 王毅點名美國「早日回歸復談」

傅崐萁競選小物違法？「她」也曾送指甲剪套組 桃檢早簽結

大陸遠洋海運與德國BLG合作 降低汽車在歐運輸成本

中央社／ 台北14日電

中國國有企業中國遠洋海運集團與德國汽車物流供應商BLG（BLG Logistics）達成合作，中遠海運可以使用BLG在德國等地的物流設施，將降低中國汽車在歐洲市場的運輸成本。

據日經亞洲報導，BLG於2月宣布與中遠海運子公司達成合作協議。根據協議，中遠海運的船舶每月將至少2次停靠德國北部的布萊梅港（Bremerhaven），並使用BLG的物流設施。

此舉將降低中國汽車在歐洲的運輸成本，中遠海運將汽車運送至德國、斯堪地那維亞半島以及中東歐的當地經銷商時，可以使用BLG的物流網絡，向歐洲出口汽車的中國製造商無需再單獨安排物流公司進行配送。

歐盟執行委員會於2024年10月30日起對中國進口電動車開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，合計一般關稅後最高將達45.3%，理由是調查發現在中國生產的純電動車（BEV）整條產業價值鏈受益於不公平的政府補貼，對在歐盟生產的業者帶來明顯的經濟損害威脅。

報導指出，隨著中國汽車製造商可能因此被迫提高售價，降低供應鏈成本成為關鍵目標。

據德國之聲報導，BLG是德國境內最大的汽車物流供應商之一，前身是1877年創立的布萊梅倉儲股份公司。BLG的物流網絡包括位於海港、河岸和內陸的汽車中轉站，公路、鐵路以及水路的汽車運輸。該公司在布萊梅港擁有重要的物流設施，每年處理超過170萬輛汽車，能夠存儲7萬輛汽車。

物流 電動

延伸閱讀

鑄造成本高於面額 德國央行倡廢1、2歐分硬幣

港船舶註冊噸位10年最高 連5年居全球第4航運中心

美國最大汽車出口商竟不是Ford、特斯拉等本土品牌！

美歐關稅戰開打 德國風控類AI新創公司意外受惠

相關新聞

比利時百警突擊搜查21處 華為說客涉行賄15歐議員被捕

中國科技巨頭華為成為歐盟新腐敗案的焦點；比利時聯邦警察13日凌晨突擊搜查華為在布魯塞爾的歐盟辦事處和其說客的住所等21處...

暴紅3年營收增百億 排隊、漲價…胖東來被指「膨脹變味」

被譽為「幸福企業」的胖東來集團，暴紅三年營收成長了百億(人民幣，下同)，但大量代購和慕名而來的外地粉絲湧入超市，加上胖東...

中科研機器人「天工行者」亮相！高仿真、高開放 30萬人民幣有找

中國人形機器人產業爆發性成長，繼引入群體智能後，深圳機器人企業優必選近日聯合國家隊發布全尺寸科研教育人形機器人「天工行者...

新能源車門像盲盒…網哀號「能統一嗎？」 何小鵬要當救世主

中國新能源車滿街跑，但「車門怎麼開」卻一直是網路上歷久不衰的討論話題，有人抱怨「開車門方式就不能全國統一嗎」，也有人嘲諷...

港澳辦轉載評論 批李嘉誠售巴拿馬運河2港口「出賣中國人」

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業，月初宣布把中、港以外的全球港口業務出售給美資財團，事隔10天，中國政府作出強烈反應，國務...

港船舶註冊噸位10年最高 連5年居全球第4航運中心

香港運輸及物流局在社交平台表示，香港航運業實力雄厚，於2024年國際航運中心發展指數中連續五年穩居全球第四航運中心的地位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。