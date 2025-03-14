挨轟陸客不來衝擊觀光產業 邱垂正：七成民眾支持小兩會

針對陸客來台議題，國民黨立委王育敏14日在立法院質詢時指，台灣觀光出入境人次逆差達899萬人次，產值逆差更高達6,922億元，質疑政府持續限制陸客來台的政策。陸委會主委邱垂正回應，應透過觀光小兩會進行溝通，再進一步開放，據調查，有超過七成的民眾、大部分的業者支持該做法。

王育敏指出，鄰近國家如新加坡、日本皆未抗拒陸客，且在觀光收益上表現亮眼，相較之下，台灣2024年僅吸引43.8萬名陸客，遠低於新加坡的308萬人次及日本的689萬人次，導致觀光業者紛紛請命，希望政府重新考量開放陸客團。

對此，邱垂正回應，政府主張透過觀光小兩會進行溝通，確保旅遊的安全、品質、穩定性與公平性後，再進一步開放，目前國內對於陸客來台仍有不同意見，根據政府調查，有超過七成的民眾支持政府的做法，因此在政策調整上需審慎評估。

王育敏聽完痛批「感覺自我感覺良好，真是嚇出一身冷汗，與民意脫節非常嚴重」。她說，政府應該以經濟發展與民生需求為優先考量，像嘉義阿里山過去是陸客熱衷的旅遊景點，但在陸客減少後，來客數無法回升，即便阿里山被評為全球最值得造訪的旅遊地之一，仍難以填補缺口。

王育敏進一步指出，日本近期計劃發放十年有效的陸客簽證，以吸引更多觀光收入，並質疑台灣政府為何不採取類似策略，以提升觀光收益。

交通部長陳世凱表示，政府理解業者希望陸客來台的訴求，但開放須建立在旅遊品質與秩序之上，未來若開放陸客來台，應確保其權益，並提供良好的旅遊體驗，如住宿品質與旅程安排，才能確保台灣觀光產業的長遠發展。

邱垂正最後補充，政府不希望陸客來台政策陷入「說斷就斷、說停就停」的困境，因此會持續透過小兩會與對岸進行溝通，盼能在雙方協商下找到可行方案，以兼顧國內共識與觀光業者的需求。