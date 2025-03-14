陳立武曾投資「中芯國際」 陸媒讚：英特爾「最懂大陸市場CEO」

美國半導體廠英特爾延聘前董事陳立武出任執行長，陸媒以「最懂大陸半導體市場的CEO」來稱陳立武，並指出他最有名的投資項目是中芯國際，也與大陸半導體產業多家領袖企業淵源很深。

科創板日報報導，陳立武在大陸市場有豐富的半導體產業投資、管理經驗，包括擔任過中芯國際董事會成員。還曾於2020年以創始股東及董事的身分，帶領中芯國際成功在上海證券交易所科創板上市，中芯國際也成為首家「A+H」股的紅籌企業（在香港註冊的大陸企業），刷新過去近十年來的A股IPO融資規模。

從陳立武的經驗來看，堅持長期價值投資，是他最重要的投資理念。陳立武表示，由於周期長等因素，當初許多投資方都退出中芯國際的董事，他卻始終堅持，相信中芯國際未來可期，他也成為中芯國際在2020年於A股市場上市時，唯一一位連任18年的董事。

此外，華潤微、中微公司、盛美上海、芯原股份、兆易創新、格科微、晶晨股份等知名的大陸半導體上市公司，均為華登國際當初的投資項目。華登國際是一家創投公司，陳立武曾為該公司董事長。

陳立武曾表示，在半導體創業和科技投資異常火爆的大陸市場，需要全面清醒的認知和洞見，更需要穿越周期的全球視野。投資的真諦是大道至簡，要堅定選擇與志同者同行，時間就是最好的朋友，會帶來最美好和最慷慨的饋贈。