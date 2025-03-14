上海進博會推魅力城市 攜手日企

大陸國家會展中心（上海）有限責任公司總裁寧風13日在上海透露，第八屆進博會將增設「魅力城市」板塊，邀請海外城市展示特色文化，促進人文交流。

中新社報導，在13日第八屆進博會上海國際貿易中心專場推介會上，寧風表示，第八屆進博會企業商業展簽約面積已超過22萬平方米，完成了規劃面積的六成以上，充分體現各方對中國經濟發展和進博會的熱情。

他說，第八屆進博會將繼續保持36萬平方米的超大規模，結合產業技術前沿趨勢，升級人工智能體驗區、打造未來出行專區、展示低空經濟等新題材。

此外，第八屆進博會將進一步提升採購商質量，針對參展企業特點，邀請更多產業鏈上下游採購商，促進供需精準對接。同時進一步利用信息技術，搭建農食產品跨境電商甄選平台，幫助參展商快速匹配中國市場需求，獲得更大參展成果。 本次推介會主要面向日資企業，寧風表示，中日間已建立起貨物與服務貿易、雙向投資、技術合作、財金合作、人員交流並舉的全方位、深層次合作。

未來，中日之間可以在養老康復、科技創新、綠色能源等領域展開更深入的合作，互惠互利。