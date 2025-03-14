廣東拓展新市場 攜手跨境電商
廣東省商務廳12日在廣州發布新一批省級跨境電商產業園區、企業和公共海外倉名單，同時啟動廣東「跨境電商拓展新市場」行動。
中新社報導，2024年，廣東跨境電商進出口總額為7454億元（人民幣，下同），有力支撐了廣東全年外貿規模邁上9萬億元的新台階。目前，廣東已培育出賽維時代、易達雲等15家跨境電商上市企業。亞馬遜、希音、阿里國際等全球龍頭平台均在廣東設立地區總部。
報導稱，今年廣東省商務廳將深度推進「跨境電商+產業帶」發展，遴選10個優勢產業帶，舉辦100場「跨境電商+產業帶」對接活動。廣東省商務廳將聯合亞馬遜、希音等30餘個平台，助力企業有效開拓國際市場，做強廣州、深圳、粵東三大跨境電商，帶動全省跨境電商綜試區建設升級。
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