新彊塔里木油田 開發超深層油氣
央視新聞客戶端13日報導，大陸最大超深油氣生產基地—塔里木油田，已累計從6000公尺以下地層採出油氣1.5億噸油氣當量，相當於去年全大陸油氣產量的37%。
報導指，在油氣開發中，國際上一般將埋深超過4500公尺的地層稱為「深層」，而埋深超過6000公尺稱為「超深層」。今年前2個月，塔里木油田加速超深層油氣開發，從中採出油氣當量突破300萬噸，超深層油氣產量逐日增長，成為增儲上產主力。
中石油塔里木油田勘探開發研究院高級工程師趙龍飛表示，今年繼續向沙漠深層超深層拓展，目前已經完成61口超深井的部署，其中36口井已經上鑽，19口井已經鑽開了油層。
位於新疆的塔里木盆地，是大陸面積最大的含油氣盆地，超深油氣資源儲量豐富。大陸首口超萬米「科探井」—「深地塔科1井」，日前在這裡鑽到了地下10910公尺，全球首次發現地下萬米的油氣資源，為深地資源開發利用提供了堅實支撐。
中石油塔里木油田企業首席專家王春生說，有六大區域在萬米之下有油氣的可能性，已進行進一步驗證，為塔里木盆地再找大油氣田打下堅實基礎。
報導提到，塔里木油田在天山南麓及塔克拉瑪干沙漠腹地已建成5個深層、超深層石油、天然氣主力產區。
塔里木油田「富滿油區」油氣資源量逾10億噸，但這些油氣大多埋藏在地下7、8千公尺的地層深處，塔里木油田依靠科技創新，加快獲取超深油氣，今年計劃在這裡建成500萬噸大油田。
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