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刺激交易、活絡市場 港交所擬簡化「手數制」

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
香港最新財政預算案提及，香港交易所今年內會就改善交易單位制度提出建議。（新華社）
香港最新財政預算案提及，香港交易所今年內會就改善交易單位制度提出建議。（新華社）

香港最新財政預算案提及，香港交易所今年內會就改善交易單位制度提出建議。港媒指出，港交所過去數周在與券商的會談中，已提出簡化每檔股票最小交易單位的選項。知情人士稱，港交所尚未表明方向，但預期將降低投資者購買一些最貴股票的門檻，以刺激交易。

港股的交易單位制度俗稱「手數」制，目前香港股市每手股數由公司自行設定，範圍從100股到數千股不等。相較大陸A股所有股份統一「每手」單位為100股；美股則可以1股交易；台股整股單位為1,000股，但也可以進行零股交易。

港媒分析，以目前恒指藍籌股中，個股股價最高的騰訊為例，按前日收盤價為512港元，每手100股計算，一手入場費要港幣5.12萬元；整體港股市場中，個股股價最高的是老鋪黃金，該公司本周最高價為港幣798元，一手同樣是100股，「入場費」曾接近八萬港元。

不過股價最高、不一定是「入場門檻」最高。比亞迪一手500股，以前日收盤價港幣355元計算，一手入場費近港幣17.8萬元；而青島啤酒每手股數達2,000股，即使股價僅港幣52.45元，一手入場費亦要港幣10萬元以上，與比亞迪為「唯二」入場費要六位數的個股。

港交所發言人表示，香港交易所評估每手交易的數量處於初步階段，這是交易所持續努力改進香港股票市場結構，以確保其切合所需的一部分；香港交易所將考慮各種方案的優點，並在實施任何調整之前諮詢市場。

港股 門檻 香港

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