陸家電產品出口 面臨轉折

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

最新數據顯示，去(2024)年大陸家電產品累計出口1,286.4億美元，年增14.8%，連續四年超過千億美元，再創史上新高。

分析指出，大陸家電出口高增長是去年初海外市場「補庫存」及年末美國總統川普上任造成「搶出口」等因素拉動，但隨著需求環境發生變化，今(2025)年預估是出口面臨挑戰的一年。

據中國機電商會發布的《2024年中國家電（白電）出口年度報告》，大件家電是2024年家電出口最大增長引擎，冷氣、冰箱和冷凍櫃出口量均為近四年新高。

其中，冷氣年出口量8,500萬台，年增28.3%，增速較近幾年個位數增幅明顯提升；冰箱年出口量6,048萬台，年增17.9%，較2023年增速有所放緩；冷凍櫃年出口量2,630萬台，年增23.4%，增速顯著提升。

財新網引述中國機電產品進出口商會家用電器分會秘書長周南表示，2024年家電出口高增長受多方面因素影響，首先是去年全球家電市場復甦，新興市場增長可觀，而歐洲經歷能源危機、美國市場也有所復甦，整體市場回暖；其次，2024年初海外市場「補庫存」、2024年末又因川普上台帶來的擔憂造成「搶出口」，加上中間有新興市場的強需求拉動，因此全年家電出口成績非常好。

不過中國家用電器協會副理事長徐東生預估，2025年將是大陸家電業出口面臨挑戰的一年，全年或低速穩健運行，但預期偏謹慎。一方面是2024年的高基數帶來增長挑戰，一方面需求環境也在變化，川普的關稅政策和美國聯準會政策的不確定性，以及企業海外產能加快布局、「搶出口」現象消退、以價換量特徵的減弱等因素，都會對出口帶來抑制。

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