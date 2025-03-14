陸人形機器人迎量產元年 企業競推新品、新技術 帶動商業化落地

隨著技術突破和政策支持，人形智慧機器人成為當前大陸市場最火熱的話題，各家機器人品牌接連發布新品、新技術，市場也對該產業表現出極大興趣，各地政府更相繼發布政策鼓勵發展機器人產業，大陸業內普遍預計，2025年是人形機器人的量產元年，也是商業化落地的元年。

分析認為，大陸人形機器人產業正經歷商業落地的關鍵轉折，而量產能力正成為人形機器人能否真正落地的終極考驗。

財聯社報導，以協作機器人聞名的越疆科技近日發布首款人形機器人「Dobot Atom」。

越疆科技稱，該產品已學會使用不同工具完成100多種複雜靈巧的操作任務，並與車廠、電子製造廠、咖啡店的場景合作，將於今年中旬實現試產。

智元機器人近日亦發布雙足人形機器人「靈犀X2」，其搭載的模型能賦予機器人毫秒級交互反應能力，使其能藉由人類臉部表情和語音語調精準判斷情感狀態，並作出相應的回應，極大提升人機交互的親和力和實用性。

此外，宇樹科技的機器人最近展示了一段720度空中迴旋踢；優必選在極氪5G智慧工廠展開全球首例多台、多場景、多任務的人形機器人協同實訓；北京經濟技術開發區則宣布將於4月在北京召開人形機器人半程馬拉松比賽。

財新網報導，除了業界積極發布新品，廣東、深圳和北京等大陸各地政府也爭相政策鼓勵發展機器人產業。廣東省提出重點政策措施，支持企業、大學和科研院所等創新主體合作，支持企業整合人工智慧與機器人產業鏈、創新鏈資源，完善人工智慧與機器人開源創新生態。

北京市相關官員介紹，北京市已經將「具身智能」確立為新一代人工智慧發展的核心方向，設立了總規模人民幣1,000億元、存續期15年的政府投資基金，重點支持人工智慧和機器人等。

深圳南山區多家具身智能產業企業則表示，近期除南山區政府主動聯繫，也有北京、上海等地也積極接觸，希望吸引企業到當地落地發展。

一家接著一家人形機器人企業的產品登臺炫技，讓2025年儼然成了機器人主題年。但熱鬧背後，人形機器人離真正的商業化似乎還有一段距離，這段距離就是量產。而相較於特斯拉萬台量產規劃，大陸企業目前仍將目標定在千台級別，眾擎機器人預計今年底前實現千台量產目標。

不過人形機器人的發展前景，仍需要觀察各家廠商未來是否能具備「量產」的能力。有專家指出，人形機器人產量達到千台以上，才能逐步實現開模標準化生產，這樣才能稱為量產。

北京新鼎榮盛資本管理有限公司董事長張馳認為，最終各家廠商拚的是成本和市場占有率，如果產量大，規模效應自然會降低成本，才有機會拿下市場占有率；而據大陸業界預測，人形機器人應用到工廠的時間是2024年至2027年，應用到消費市場的時間為2028年至2031年。