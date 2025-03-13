賴總統17策略因應統戰 國台辦：台海危機製造者

總統賴清德召開國安高層會議，表示大陸已是「境外敵對勢力」，提出十七項因應策略。大陸國台辦發言陳斌華13日晚間回應抨擊，賴清德是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

大陸國台辦13日晚間，發布發言人陳斌華就賴清德「台獨」分裂言行發表的談話。

陳斌華說，賴清德今天召開所謂「國安高層會議」並在會後講話中，再度宣揚兩岸「互不隸屬」的分裂謬論，妄稱「台灣是一個主權獨立的民主國家」，極力渲染「大陸威脅」，將大陸界定為「境外敵對勢力」，並拋出所謂「因應五方面威脅」的「17項策略」，「台獨」立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，再度證明其人是不折不扣的「兩岸和平破壞者」「台海危機製造者」。

陳斌華還說，賴清德一方面「賣台求榮」，另一方面倒行逆施，在島內（指台灣）變本加厲製造「綠色恐怖」，打壓島內政治異己，煽動「反中抗中」，升高兩岸對立對抗，限阻兩岸交流交往，強推兩岸「脫鉤斷鏈」，服務其「台獨」分裂目的，轉移島內矛盾焦點，緩解施政困境。這充分暴露其為一黨一己之私，不惜「惡化」島內社會，把台灣老百姓綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵凶戰危險境的邪惡本質。

陳斌華重申陸方立場，表示「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，從來不是、也永遠不會是一個國家。台灣是全體中國人民的台灣，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。」

他說，大陸解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，絕不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。

陳斌華最後表示，正告賴清德當局，玩火者必自焚。凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞「台獨」分裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。「祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗！」

稍早，大陸外交部發言人毛寧在回應外媒提問時，對此表示，不管民進黨當局說什麼，都改變不了祖國必然統一的大勢。