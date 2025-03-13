快訊

給喘息空間？美烏提「停火30天」草案 克宮高官態度洩端倪

美歐貿易戰升級！川普再出招威脅歐盟 對酒類徵收200%報復性關稅

「上班不要看」解散！呱吉回憶創建過程 感性親吐：跟青春說再見

穩定中國股市 上交所發布行動方案引導資金入市

中央社／ 台北13日電
大陸股市示意圖。 新華社
大陸股市示意圖。 新華社

為穩定中國股市，上海證券交易所今天發布有關藉資本市場促進科技、綠色、普惠、養老、數位等5大領域金融的方案，內含16條具體舉措。其中包括積極引導創投基金「投早、投小、投長期、投硬科技」及推動養老金等中長期資金入市。

界面新聞報導，上交所今天發布「關於進一步做好金融『五篇大文章』的行動方案」，提出16條具體舉措。而「五篇大文章」為科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融及數位金融。

根據報導，科技金融方面，方案宣示，要充分發揮科創板服務「硬科技」企業功能，大力支持突破關鍵核心技術的優質科技型企業發行上市；完善適應科技型企業特點的再融資、併購重組、股權激勵、股份減持等配套制度，提升服務的包容性、適應性，推動「新質生產力」加快發展。

同時健全支持科技型企業全生命週期的產品服務體系，積極引導私募股權創投基金「投早、投小、投長期、投硬科技」。

綠色金融方面，方案提到，要完善綠色企業和項目股債融資體系，支持符合條件的綠色企業上市融資、併購重組、發行債券等；強化上市公司環境訊息披露，細化綠色債券定期報告披露要求；豐富綠色主題股票、綠色債券、氣候轉型、ESG（環境、社會和公司治理）相關指數與投資種類，更好地服務中國國家「雙碳」目標和可持續發展。

普惠金融方面，方案主張，要加強對民營企業和中小企業金融支持，推動符合條件的民營企業、中小企業開展股債融資；豐富涉農主體服務方式，支持鄉村振興發展；加大普惠金融產品服務供給，積極發展債券ETF、紅利低波ETF為代表的低風險、穩收益產品。

養老金融方面，方案提出，要積極推動養老金等中長期資金入市，大力發展權益類基金和指數化投資，鼓勵各類中長期資金開展指數化投資；持續豐富適應養老金融特點的金融服務和產品，研究推動擴大個人養老金可投資範圍和覆蓋程度。

數位金融方面，方案宣示，要加強金融科技場景應用，探索科技監管模式創新，提升交易所數位化水準；加快新一代核心交易系統建設，打造數位化智慧型交易所。

方案並強調，要督促引導各行業機構更好地發揮功能和作用，並全面加強資本市場監管，全力維護資本市場平穩運行。

指數 綠色 養老金

延伸閱讀

彭啓明：綠色成長基金辦公室 5月有望掛牌運作

工會控訴印尼廠工安 和碩：未違法、將找第三方稽查

天災才重創又要漲台鐵？ 黃建賓籲補貼花東居民三成票價

武漢、廣東 推AI及機器人產業方案

相關新聞

穩定中國股市 上交所發布行動方案引導資金入市

為穩定中國股市，上海證券交易所今天發布有關藉資本市場促進科技、綠色、普惠、養老、數位等5大領域金融的方案，內含16條具體...

和馬斯克無關 特斯拉面臨強大競爭已在中國失寵

美國電動車大廠特斯拉由於執行長馬斯克的爭議言行，在許多國家銷量大跌。但美媒報導，馬斯克在中國儘管仍受尊敬，但在中國市場也...

傳騰訊向輝達大量採購H20晶片 加速推進AI大模型應用

大陸科技巨頭騰訊正在加速其AI大模型應用推進，陸媒《財經》雜誌報導，近期騰訊向輝達採購一批新晶片，訂單金額約合人民幣幾十...

鋼鐵、汽車等開工率下滑 陸經濟學家：關稅影響已初步顯現

美國今年對大陸額外加徵關稅已達20%，並對所有進口到美國的鋼和鋁徵收25%的關稅。平安證券首席經濟學家鍾正生分析3月第一...

刺激港股交易 港交所傳研究降低「每手」股數

香港最新財政預算案提及，香港交易所今年內會就改善交易單位制度提出建議。港媒13日指出，港交所過去數周在與券商的會談中，已...

阿里蔡崇信：習近平晤民企座談會 重要性被低估了

阿里巴巴董事會主席蔡崇信12日在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）於新加坡舉行的CONVERGE LIVE表示，中國國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。