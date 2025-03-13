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傳騰訊向輝達大量採購H20晶片 加速推進AI大模型應用

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸媒《財經》雜誌報導，近期騰訊向輝達採購一批新晶片，訂單金額約合幾十億元量級。（路透資料照片）
陸媒《財經》雜誌報導，近期騰訊向輝達採購一批新晶片，訂單金額約合幾十億元量級。（路透資料照片）

大陸科技巨頭騰訊正在加速其AI大模型應用推進，陸媒《財經》雜誌報導，近期騰訊向輝達採購一批新晶片，訂單金額約合人民幣幾十億元量級。相關人士表示，騰訊短期內採購大量H20，主要是為了應對微信接入DeepSeek的需求。

根據報導，一位接近騰訊的人士表示，DeepSeek爆紅前，騰訊內部並未明確大模型的發展定位，騰訊多個業務部門均有自己的大模型研發團隊，前期重心是用AI技術賦能自身業務。DeepSeek的出現一定程度上推進騰訊的決策，使騰訊看到了「規模化」的可能。

報導另指出，為向騰訊按時交付訂單，輝達H20晶片短期出現供不應求的情況。H20 是輝達在2023年底針對大陸市場推出的一款AI晶片，也是目前大陸買家能在合法管道上買到的用於大模型訓練的最先進的輝達晶片。

騰訊、字節跳動長期是輝達在大陸市場最大的兩個客戶。去年，字節跳動和騰訊分別訂購約23萬顆輝達晶片，購買量位列全球第二和第三，僅次於微軟。

DeepSeek 字節跳動 微信

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