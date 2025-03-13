鋼鐵、汽車等開工率下滑 陸經濟學家：關稅影響已初步顯現
美國今年對大陸額外加徵關稅已達20%，並對所有進口到美國的鋼和鋁徵收25%的關稅。平安證券首席經濟學家鍾正生分析3月第一周鋼鐵板材、紡織及汽車相關開工率，指出關稅影響已初步顯現。
香港經濟日報報導，鍾正生與團隊發文指出，3月第一周鋼鐵板材、紡織及汽車相關開工率年增速下滑，與出口需求、海外關稅存在關聯；從貨運指標看，前一周港口貨櫃吞吐量、貨物吞吐量、國際貨運航班年增速也下滑。
鋼鐵方面，日均鐵水（液化鐵）產量、五大鋼材品種表觀需求恢復，建材產需較好，而前期偏強的板材產需邊際回落，可能受海外對大陸鋼鐵類產品加徵關稅的影響。
數據顯示，截至3月2日當周，外貿佔比約5成的港口貨櫃，吞吐量較同期年增2.8%，較前值下滑4.3個百分點，港口貨櫃通常用於運輸機械設備、紡服、家電及輕工產品；而主要用於以消費電子為代表的高貨值產品及跨境電商的國際貨運航班班次年增25.8%，較前值下滑1.2個百分點。
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