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刺激港股交易 港交所傳研究降低「每手」股數

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
為刺激港股交易，港媒指港交所正研究降低投資者購買一些最貴股票的門檻，降低「每手」交易量，圖為港交所電子螢幕。（新華社資料照）
為刺激港股交易，港媒指港交所正研究降低投資者購買一些最貴股票的門檻，降低「每手」交易量，圖為港交所電子螢幕。（新華社資料照）

香港最新財政預算案提及，香港交易所今年內會就改善交易單位制度提出建議。港媒13日指出，港交所過去數周在與券商的會談中，已提出簡化每支股票最小交易單位的選項。知情人士稱，港交所尚未表明傾向的方向，但預期將降低投資者購買一些最貴股票的門檻，以刺激交易。

港股的交易單位制度俗稱「手數」制，目前香港股市每手股數由公司自行設定，範圍從100股到數千股不等。相較大陸A股所有股份統一「每手」單位為100股；美股則可以1股交易；台股整股單位為1000股，但也可以進行零股交易。

香港經濟日報13日分析，以目前恒指藍籌股中，個股股價最高的騰訊為例，按上日收市價為512港元，每手100股計算，一手入場費要5.12萬港元；整體港股市場中，個股股價最高的是老鋪黃金，該公司本周最高價為798港元，一手同樣是100股，「入場費」曾接近8萬港元。

不過股價最高、不一定是「入場門檻」最高。比亞迪一手500股，以上日收市價355港元計算，一手入場費近17.8萬港元，是SPAC公司以外一手入場費的最高公司；而青島啤酒每手股數達2000股，即使股價僅為52.45港元，一手入場費亦要10萬港元以上，與比亞迪為「唯二」入場費要6位數的個股。

彭博報導，交易所發言人表示，香港交易所評估每手交易的數量處於初步階段，這是交易所持續努力改進香港股票市場結構，以確保其切合所需的一部分；香港交易所將考慮各種方案的優點，並在實施任何調整之前諮詢市場。

香港財政司司長陳茂波公布最新一份財政預算案時表示，港交所與證監會，將在年內就改善交易單位制度提出建議，讓交易安排可更符合不同大小股份的流動性特質、投資需求，便利交易及提升效率。

港股 門檻 香港

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