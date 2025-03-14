陸醫生圈流行「AI協助看診」 已逾百家醫院接入DeepSeek

中國醫院彷彿進入「DeepSeek時刻」，諸如北京大學第一醫院、上海第六人民醫院、深圳大學附屬華南醫院等，均宣布接入DeepSeek，許多醫生看病前也流行起先問一下DeepSeek。

2025年，在商議經濟、外交、民生等家國大事的中國兩會上，唯有DeepSeek一詞穿透不同領域，幾乎在每一場不管主題為何的討論，都會被提及，簡直成了會議現場的超級網紅。

「新一代醫學人工智慧，正成為推動公立醫院高品質發展的關鍵力量，」中國全國人大代表、浙江省人民醫院院長葛明華，在接受《中國新聞網》採訪時說，特別是以DeepSeek為代表的大模型發展和醫療垂直模型的湧現，對提升醫療服務水準具有重要意義。

葛明華所言，「湧現」是其中的關鍵字，因為DeepSeek正以迅雷不及掩耳的速度，深度融入中國各大城市多家三甲醫院（類似台灣的醫學中心）。

以浙大附屬二院為例，一名48歲患者走進診間，醫生運用接入DeepSeek的AI診療系統，僅用56秒的時間，便診斷患者罹患右上肺膜玻璃結節，準確性超乎想像。讓人驚歎的是，這次診斷不僅與臨床團隊判斷高度吻合，DeepSeek還主動指出醫生在描述上的模糊之處，並進行糾正。

綜合中國網路上的多篇報導，請AI協助看診，正在中國大陸醫生圈中流行起來。

2月10日，安徽省六安市人民醫院感染科副主任醫師侯醫生在看診時，向DeepSeek提問：「一名急性胰腺炎患者，白細胞明顯升高，肝酶異常，同時患有肺部感染和腦梗死後遺症，目前炎症指標下降，請協助抗生素降檔。」

僅僅56秒後，DeepSeek便給出一份詳細的抗生素使用方案，明確列出藥物選擇、注意事項及具體治療策略，甚至涵蓋醫生可能忽略的細節。

根據深圳大學附屬華南醫院醫學人工智慧研究所的不完全統計，目前中國大陸已有超百家醫院接入DeepSeek，其中大部分為三甲醫院。這些醫院遍布北京、上海、廣東、江蘇、浙江、重慶等二十多個省市和自治區。

一夕之間，中國醫院彷彿進入DeepSeek時刻，諸如北京大學第一醫院、清華長庚醫院、上海第六人民醫院、鄭州大學第一附屬醫院、深圳大學附屬華南醫院、北京中醫藥大學深圳醫院、湖南省人民醫院等，均宣布接入DeepSeek。

在這些醫院的藍圖中，DeepSeek可以幫上忙的地方，包括管理患者資料，優化診斷決策、臨床路徑，甚至是個性化治療方案。

但也有專家提出，DeepSeek仍有「幻覺」，「AI醫生」未必比真人醫生更權威，上海《第一財經》報導引述一位上海重症科主任的觀察：「大模型只有輸入有效資料，才能輸出有效的資訊；正確的輸入，才有可能得到正確的輸出，愈全面的輸入，就可能產生更準確的輸出。」

一滴血預知阿茲海默症，背後40年積累

DeepSeek能如此發揮威力，其實是因為多年來，許多醫學研究機構在AI智慧醫療的投入。

國際醫學期刊《細胞》（Cell）雜誌的2025年1月號封面，刊登上海復旦大學附屬華山醫院最新的研究成果，只要一滴血，就能提前15年預知罹患阿茲海默症的風險。

《細胞》介紹指出：「該研究納入1706種人類疾病與表型，繪製出一張全面的蛋白質組圖譜，並借助機器學習模型，成功挖掘出極具潛力的疾病預測診斷生物標誌物和治療靶點，為精準醫學實施奠定了基礎。」

這項研究成果固然可喜，但根據《復旦大學新聞》披露，相關研究團隊已在腦科學研究領域深耕40年，致力於發展各種人工智慧演算法、優化大數據分析的流程。在復旦大學類腦研究院院長馮建峰看來，這次突破並非一蹴而就，而是源於長期積累。

由此看來，AI大模型更多的，是一個實力堅強的「工具」，藉助融合更多、更齊全的數據，以及更上一層樓的演算法，好讓人類得以超越原有的工作，才能使精準醫學更精準。

（本文出自2025.03.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）