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整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

分析：美加徵關稅 對中國影響已初步顯現

中央社／ 上海13日電
美國今年對中國額外加徵關稅已達20%，經濟學者指出，關稅影響已在3月第一週初步顯現。(美聯社)
美國今年對中國額外加徵關稅已達20%，經濟學者指出，關稅影響已在3月第一週初步顯現。(美聯社)

美國今年對中國額外加徵關稅已達20%，經濟學者指出，關稅影響已在3月第一週初步顯現。分析認為，2月的中國出口增速已在下滑，今年第3季外貿可能會有明顯壓力

平安證券首席經濟學家鍾正生與團隊透過微信公眾號「鍾正生經濟分析」10日發文指出，3月第一週鋼鐵板材、紡織及汽車相關開工率年增速下滑，與出口需求、海外關稅存在關聯；從貨運指標看，前一週港口貨櫃吞吐量、貨物吞吐量、國際貨運航班年增速也下滑。

美國今年2月4日和3月4日分兩次宣布對中國輸美商品加徵10%關稅。加拿大去年下半年也宣布對中國電動汽車加徵100%關稅、對中國鋼鐵和鋁產品加徵25%關稅。

鍾正生引用交通運輸部數據，截至3月2日當週，港口貨櫃（外貿占比約5成，通常用於運輸機械設備、紡服、家電及輕工產品）吞吐量較同期年增2.8%，較前值下滑4.3個百分點；國際貨運航班（主要用於以消費電子為代表的高貨值產品，以及跨境電商）班次年增25.8%，較前值下滑1.2個百分點；港口累計完成貨物（外貿占比約3成）吞吐量年增2.5%，較前值回落2.2個百分點。

日前中國海關總署公布，以美元計價，中國1-2月出口年增2.3%，較前值下滑8.4%；進口年減8.4%，較前值下跌9.4%。

前北京大學光華管理學院金融系副教授唐涯主持的財經媒體「香帥的金融江湖」10日指出，近期出口增速下滑跟「搶出口」效應退坡有關，進口下降則反映了中國內需仍然疲軟。

她說，美國總統川普過往「關稅1.0」期間，每輪關稅落地後6個月左右，出口增速較基準下滑至最低水平。按照這個邏輯，中國今年第3季外貿可能有明顯壓力。

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