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彭博：人民幣對台幣的相對強勢可能擴大 因新老科技股此起彼落

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸AI崛起，以台積電為代表的台股遭連續拋售，背後資金流向可能推動人民幣兌台幣匯價邁向多年高點。路透
中國大陸AI崛起，以台積電為代表的台股遭連續拋售，背後資金流向可能推動人民幣兌台幣匯價邁向多年高點。路透

在中國大陸AI崛起的帶動下，陸股和港股走勢亮麗。縱觀全球科技股的表現可謂「但見新人笑，不見舊人哭」，以台積電為代表的台股遭連續拋售，背後資金流向可能推動人民幣台幣匯價邁向多年高點。

DeepSeek去年12月發布新模型以來，離岸人民幣兌台幣匯價自當月的階段性低點持續走高，周三升破台幣4.55元，是五個月來最高，如果短期內再突破4.6元關口，可望刷新六年高點。DeepSeek的高性價比導致市場對晶片股高估值的擔憂加劇，台股和台幣表現持續承壓。

不可否認，兩種貨幣當前同樣面臨由美國關稅相關議題造成的潛在貶值風險，兩地出口商都惜售美元。台幣方面，台積電赴美投資的計畫令市場憂心忡忡，利多消息卻乏善可陳，只能寄望於台灣央行適時出手抑制台幣跌勢。  

大陸方面，基本面和適度寬鬆的政策基調沒有根本上的變化，但近期做空人民幣的投機交易已明顯減少，在中國資產價值重估主題升溫的背景下，市場情緒正發生變化。

此外，面對美國貿易戰，中國大陸的人民央行已向市場發出頗為清晰的訊號，會堅持透過穩定中間價等措施，來維護匯率預期和貶值下限。即便貿易戰加劇，短期內人民幣大幅貶值的空間不大，兩相比較，後期人民幣跑贏台幣的可能性偏大。

人民幣 台幣 台股

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