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市場復甦 消費需求激增8%！陸AI PC出貨量估將加速

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
市場分析機構Canalys最新數據，受到消費需求激增8%的推動，2024年第4季度大陸PC市場開始復甦，年增2%。圖為聯想推出的AI平板電腦。（圖／取自聯想中國微博）
市場分析機構Canalys最新數據，受到消費需求激增8%的推動，2024年第4季度大陸PC市場開始復甦，年增2%。圖為聯想推出的AI平板電腦。（圖／取自聯想中國微博）

市場分析機構Canalys最新數據顯示，受到消費需求激增8%的推動，2024年第4季度中國大陸PC市場開始復甦，年增2%。Canalys預測，得益於大陸政府消費補貼和主要廠商新品發布，大陸PC市場將增長3%，達到4100萬台。而搭載AI效能的電腦出貨量在2024年穩步增長，該趨勢預計將加速。

從品類來看，2024年第4季度筆電增長6%，出貨量達到860萬台；桌機則下降9%至290萬台。平板電腦的出貨量保持相對穩定，僅下滑1%，至830萬台。不過從全年來看，受商用市場需求疲軟拖累，2024年全年出貨量仍下降4%至3970萬台。

Canalys分析師徐穎表示，大陸政府的消費補貼是2024年下半年增長的核心驅動力，將進一步支撐大陸PC市場的強勁表現，並有望延續至今年上半年。此外，為鼓勵消費者升級設備，各廠商紛紛推出新款PC，價格覆蓋多個區間，從人民幣4000元上下，到超過人民幣1萬元不等。

值得注意的是，搭載專用AI加速的個人電腦AI PC，出貨量在2024年穩步增長達580萬台，占去年大陸PC總出貨量15%。該趨勢預計將加速，到2025年預計大中華區PC出貨量中，AI PC將占34%。

另外，隨著AI大模型DeepSeek爆紅、並一舉成為AI領域的重要參與者，PC廠商也積極採取行動，例如聯想和榮耀等廠商，已經在第一時間快速將DeepSeek集成到其內部的AI助手產品中。

徐穎認為，隨著AI模型愈高效，以及包括AI助手和代理在內的生態系統逐漸成熟，先行一步開發AI代理和平台的廠商，將在搶占市場份額方面具有先發優勢。他建議，隨著大陸AI生態系統快速發展，廠商須做好準備，與大陸創新者深度合作。

AI DeepSeek 人民幣 分析師 消費者

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