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鴻騰：AI伺服器帶動高速連接器及電纜模組成長

中央社／ 台北13日電

鴻海旗下鴻騰精密表示，人工智慧（AI）伺服器和低軌衛星通訊應用帶動高速傳輸需求，預期今年高速連接器及電纜模組營收可大幅成長。

鴻騰12日晚間公布2024年業績，去年營收44.51億美元，較2023年成長6.1%，去年獲利1.54億美元，年增19.1%。鴻騰去年在網路設施項目營收較2023年增加39.1%。

鴻騰說明，去年受惠AI應用帶動伺服器及新型平台櫃連接器及電纜需求上升，增加通用伺服器產品出貨量，相關零件產品出貨也在去年回升。

展望今年營運，鴻騰預估，連接器產業可受惠AI浪潮，帶動消費電子產業復甦，儘管今年仍會受到總體經濟環境不確定因素影響，鴻騰仍延續先前計畫，繼續投入5G人工智慧物聯網（AIoT）、聲學、電動車應用。

鴻騰預期，AI伺服器及衛星通訊應用帶動高速傳輸大數據需求，鴻騰持續開發生產高速連接器及電纜模組，預期營收將大幅成長。

在電動車布局，鴻騰在2024年7月宣布子公司FITVoltaira收購德國高壓線束Auto-Kabel集團，去年底完成作業。鴻騰表示，今年計劃擴大投資，開發車載電子系統及自動駕駛關鍵零組件。

鴻騰指出，今年也將擴大越南及印度聲學產品產線，預期電子終端產品對聲學與無線快速充電元件需求增加。

物聯網 衛星通訊 電動

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