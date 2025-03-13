沃爾瑪要求陸供應商降價 美媒分析「為生存最終恐讓步」

近期美國零售巨頭沃爾瑪傳出要求一些大陸供應商大幅降價，已遭到大陸商務部等有關部門約談。分析認為，在當前供過於求的市場環境，大陸供應商為求生存必須力保訂單，沃爾瑪要求降價的成功率很高。

央視公眾號「玉淵譚天」12日援引知情人士報導，大陸商務部等相關部門已於11日約談沃爾瑪，原因是該公司要求部分大陸供應商大幅降價，企圖將美對華加徵關稅的負擔轉嫁給大陸供應商和消費者。約談重點還強調「若沃爾瑪執意壓價，等待沃爾瑪的就不只是約談了。」

美國之音13日報導，一位陸企供應商員工證實，美國沃爾瑪通城外貿公司確實有要求降價，而他所在的公司已為此調降3個百分點。該名員工此前曾在社群媒體上透露，他的公司早前已經降價6%，現在工廠年營收約人民幣1億，利潤只剩5%，靠大陸政府提供的出口退稅在苦撐。

該員工表示，公司若不接受殺價、失去訂單，就會倒閉，因為「我們不做，還有比我們單價低10%的小公司做。」

報導稱市場觀察人士普遍認為，沃爾瑪要求降價的成功率很高。因為陸企供應商必須力保訂單，否則恐將出現轉單效應。

一位在北京的消費產業分析師表示，沃爾瑪及其所屬的山姆超市（Sam's Club）一向是對大陸供應商比較友好的零售商，但這次為了應對關稅或競價，仿效比亞迪等陸企，對供應商壓價的作法確實「可以理解」。

該分析師認為，此舉雖非市場良性發展，但以比亞迪成功壓價的前例來看，最後陸企供應商恐還是要對沃爾瑪讓步。在供過於求的市場環境，陸企供應商的利潤空間這些年都是在持續承壓的狀態，也只能先忍著，不可能丟了沃爾瑪這麼大一個客戶。

此前，大陸電動車龍頭比亞迪也傳出要求供應商降價10%的消息。比亞迪當時流傳在網路上的相關信件稱，2025年市場競爭進入「大決戰」、「淘汰賽」。為增強比亞迪乘用車競爭力，比亞迪需要整個供應鏈共同努力、持續降本。因此比亞迪對供應商所供貨產品提出要求：從2025年1月1日起降價10%。