新疆塔里木油田 超深層油氣產量達1.5億噸
央視新聞客戶端13日報導，13日從大陸中石油集團獲悉，大陸最大超深油氣生產基地—塔里木油田，已累計從6000公尺以下地層採出油氣1.5億噸油氣當量，相當於去年全大陸油氣產量的37%。
報導指，在油氣開發中，國際上一般將埋深超過4500公尺的地層稱為「深層」，而埋深超過6000公尺稱為「超深層」。今年前2個月，塔里木油田加速超深層油氣開發，從中採出油氣當量突破300萬噸，超深層油氣產量逐日增長，成為增儲上產主力。
中石油塔里木油田勘探開發研究院高級工程師趙龍飛表示，今年繼續向沙漠深層超深層拓展，目前已經完成61口超深井的部署，其中36口井已經上鑽，19口井已經鑽開了油層。
位於新疆的塔里木盆地，是大陸面積最大的含油氣盆地，超深油氣資源儲量豐富。大陸首口超萬米「科探井」—「深地塔科1井」，日前在這裡鑽到了地下10910公尺，在全球範圍內首次發現地下萬米的油氣資源，為深地資源開發利用提供了堅實支撐。
中石油塔里木油田企業首席專家王春生表示，在整個塔里木盆地，有六大區域在萬米之下有油氣的可能性，已進行進一步驗證，為塔里木盆地再找大油氣田打下堅實基礎。
報導提到，塔里木油田在天山南麓及塔克拉瑪干沙漠腹地已建成5個深層、超深層石油、天然氣主力產區。
塔里木油田「富滿油區」的油氣資源量逾10億噸，但這些油氣大多埋藏在地下7、8千公尺的地層深處，塔里木油田依靠科技創新，加快獲取超深油氣，今年計劃在這裡建成500萬噸大油田。
另外，塔里木油田在加快提高產能的同時，能源通道建設也加快推進。新疆重點民生工程—氣化南疆天然氣管道工程，英買力至三岔、輪南至上庫工業園區2條天然氣管道日前同步開建，年底貫通投運後，將實現塔里木盆地主力氣田和南疆主幹供氣管網的互聯互通。
氣化南疆天然氣管道工程是新疆天然氣利民管道擴建工程的重要組成部分，總體工程規劃全長2108公里，計劃分3批次實施。
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