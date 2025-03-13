蔡崇信看AI 「不會完全取代人類」

阿里巴巴董事局主席蔡崇信12日表示，他並不擔心人工智慧取代人力，人們應善用這項科技來提高生產力和改善工作品質。如果善用人工智慧改善生產力，他預估整體潛在市場可能超過10兆美元。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，蔡崇信舉例說，股票分析師完全可被人工智慧取代。人工智慧可撰寫一份有關輝達（Nvidia）或蘋果（Apple）的分析報告，而且會做得很好。但他認為，分析師能運用自己的判斷力，提出更好的投資建議。人工智慧不會完全取代人類，它只會提高工作品質。

蔡崇信進一步指，全球國內生產毛額（GDP）高達100兆美元，其中六成來自勞動力，也就是60兆美元。如果其中兩成可用人工智慧來改善，等於人工智慧的整體潛在市場超過10兆美元。

他並稱，沒有任何一個產業有這麼大的潛在市場。大家都應為人工智慧的發展感到振奮。

據報導，作為大陸最早堅持開源開放的龍頭科技公司，阿里巴巴正透過推動AI開源開放，助力中小企業和創業者低成本使用AI，共同推動AI技術的發展和應用繁榮。截至目前，阿里通義千問Qwen的衍生模型數量已超10萬個，是全球最大的AI開源模型家族之一。