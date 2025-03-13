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禾賽光學雷達 獲賓士下單

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
賓士將在智慧駕駛汽車中，配備禾賽科技的雷射雷達（LiDAR）感測器。（取自禾賽科技官網）
賓士將在智慧駕駛汽車中，配備禾賽科技的雷射雷達（LiDAR）感測器。（取自禾賽科技官網）

德國車企賓士將在智慧駕駛汽車中配備大陸禾賽科技的雷射雷達（LiDAR，亦稱光學雷達）感測器。這是首次有外國汽車製造商計畫在大陸以外的車型上，採用大陸技術。受此消息提振，禾賽科技11日在美股市場暴漲50.4%。

路透報導，此舉正值美中貿易緊張局勢加劇之際，美國正在全力限制全球汽車製造商在產品中採用大陸零部件和軟體解決方案。

知情人士表示，賓士在做出決定前曾進行數月的討論，主要考量法律及地緣政治風險。最終，賓士選擇大陸最大的雷射雷達製造商禾賽科技，原因在於成本更低，且具備大規模生產能力。與此同時，德國經濟的重要支柱汽車製造商正急於提升競爭力，以保持在全球市場的領先地位。

禾賽科技宣布，與一家歐洲領先車廠達成具有里程碑意義的多年獨家合作，為下一代汽車平台提供高性能超遠距雷射雷達，覆蓋燃油車和新能源汽車的多款車型。

該公司稱，這是一個跨越2030年的多年長期合作項目，也是至今為止海外前裝量產雷射雷達領域規模最大訂單。截至2025年2月，禾賽已與22家大陸國內外汽車廠商的120款車型達成量產協定。

禾賽財報顯示，2024全年雷射雷達總交付量為501,889台，年增126%，連續四年實現交付量翻倍。

禾賽CFO樊鵬表示，禾賽已在大陸擴建兩條生產線，預計今年年產能可超過200萬台，以滿足不斷增長市場需求。而禾賽正在海外建立生產線，計畫最早於明年投產，以服務於擔心關稅和物流風險的海外客戶。

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