阿里巴巴董事長蔡崇信：AI 商機逾10兆美元

阿里巴巴集團董事長蔡崇信在新加坡舉辦的一場論壇表示，人工智慧（AI）的潛在市場規模至少有10兆美元，甚至可能更大。

蔡崇信指出，全球國內生產毛額（GDP）高達100兆美元，其中六成來自勞動力，也就是60兆美元。如果其中兩成可以用人工智慧來改善，等於人工智慧的整體潛在市場超過10兆美元。

蔡崇信指出，沒有任何一個產業有這麼大的潛在市場。大家都應該為人工智慧的發展感到振奮。

蔡崇信也提到，開源的力量在於讓中小企業和創業者低成本使用AI，未來應用繁榮將受益於今天的開源。

針對大陸國家主席習近平上月與大陸創業家會晤，蔡崇信表示，「人們低估了這次會議的重要性。」他指出，「那次會議對整個企業家界，或者說民營企業界的影響是，給了民營企業家信心，讓他們有信心對自己的企業進行投資。」