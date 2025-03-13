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AI代理新秀 結盟阿里拚應用

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸AI代理新秀Manus與阿里巴巴旗下通義千問團隊達成戰略合作。（中通社）
大陸AI代理新秀Manus與阿里巴巴旗下通義千問團隊達成戰略合作。（中通社）

大陸AI代理（AI Agent；陸稱：智能體）Manus一推出即掀起熱議，其背後新創公司Monica透露，由於Manus在全球廣受關注後，為滿足中文用戶需求，與阿里巴巴旗下通義千問團隊達成戰略合作。

分析認為，雙方合作象徵大陸國產技術與算力平台的深度整合，也是AI代理產業從技術驗證邁向規模化應用的標誌性事件。

Manus於微博宣布，雙方將基於通義千問系列開源模型，致力在大陸國產模型和算力平台上實現Manus的全部功能。目前兩家技術團隊已展開緊密協作，共同致力為大陸用戶打造更具創造力的通用智能體產品。

值得注意的是，此次Manus與通義千問的合作早有跡象。Manus母公司Monica共同創辦人季逸超此前曾透露，其產品採用基於阿里千問大模型（Qwen）的多個微調模型。據了解，Manus是一款通用型AI助手，擅長處理工作與生活中的各類任務；Manus在GAIA基準測試中的三個難度級別上均實現最先進的性能成績，超越OpenAI。

針對Manus與阿里的合作效應，分析普遍認為，在技術方面，Manus透過與阿里合作轉向通義千問的開源模型架構，解決此前依賴未備案海外模型（如Claude Sonnet）的合規風險，並借助阿里雲算力優化服務承載能力，緩解伺服器超載問題。通義千問QwQ-32B模型以較小參數量實現與DeepSeek-R1相當的推理性能，也能降低Manus的部署成本，提升適配效率。

開源證券研報表示，AI Agent應用將在2025年多點開花，其中AI Agent有望在B端（企業端）率先商業化，電商、行銷、CRM、金融、法律等場景加速落地。

分析指，Manus在B端場景（如簡歷篩選、供應鏈優化）的成熟度較高，有望率先替代金融、電商、人力資源等領域的初級崗位，提升企業運營效率‌。阿里電商生態（如1688平台）可能整合Manus的供應商匹配能力，優化跨境貿易決策流程，形成差異化競爭力‌。

團隊 電商

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