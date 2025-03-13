陸官媒：GDP增5%不易 但有底氣

大陸官方把今年的GDP目標設定在百分之五左右，外界關注這一目標能否實現、如何實現。由大陸國務院主辦的官媒「經濟日報」發文稱，當前外部環境更趨複雜嚴峻，大陸內部有效需求不足，實現百分之五左右的目標並不容易。但文章仍強調，有信心有底氣有能力實現目標。

對於當前經濟形勢，上述署名為「金觀平」的經濟觀察評論文章稱，外部環境更趨複雜嚴峻，可能對大陸貿易、科技等領域造成更大衝擊；大陸國內有效需求不足，部分企業生產經營困難，民眾就業增收面臨壓力。

文章稱，「實現百分之五左右的目標並不容易，必須付出艱苦努力，把各方面積極因素轉化為發展實績」。百分之五左右的增速目標符合經濟運行走勢和經濟發展規律，與大陸經濟增長潛力基本匹配，資源要素條件可支撐，也具備宏觀調控政策空間。文章還提到，今年大陸將實施更加積極有為的宏觀政策，並將根據形勢變化動態調整，宏觀調控空間大、政策工具箱準備充足。

今年二月中，大陸官方暌違多年舉辦了「民營企業座談會」，釋出鼓勵民營經濟的訊號，據港媒南華早報消息，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信十二日在新加坡的一個會議上表示，中共總書記習近平上個月與科技界領袖的高調會晤大大增強了大陸企業的信心，促使阿里巴巴集團控股對人工智慧（ＡＩ） 進行了大量投資。他說，「我不會低估這次活動的重要性」、「訊息非常明確，政府希望私人企業回歸並提振經濟」。

蔡崇信還表示，今年以來，由於關稅和地緣政治因素，大陸出口行業表現不會那麼強勁，因此需要提振大陸內部消費。他承認自己擔心美中貿易戰可能對阿里巴巴產生影響，他也表示，希望大陸政府在北京「兩會」結束後推出更多刺激措施，並指出目前「消費方面沒有出現大規模的令人振奮」。