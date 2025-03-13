傳要求供應商降價 陸商務部約談沃爾瑪

美國最大零售企業沃爾瑪（Walmart）傳出要求大陸供應商降價，企圖將新一輪關稅負擔轉嫁給供應商。大陸官媒《央視》旗下評論欄目「玉淵譚天」昨（12）日稱，大陸商務部等有關部門已約談沃爾瑪，「如果沃爾瑪執意如此，那等待沃爾瑪的，就不只是約談了」。

在昨日大陸外交部記者會上，當被問及約談消息是否屬實時，發言人僅表示，建議向中方的主管部門了解。

據彭博此前報導，有消息人士指出，包括廚具和服裝供應商在內的部分大陸企業，被沃爾瑪要求在每輪關稅調整中降價10%，這幾乎等同於讓供應商承擔全部新增關稅成本。

對此，多數大陸供應商認為，在關稅措施發布前，利潤空間已極為有限，假使降價幅度若超出2%至3%，虧損問題便迎面而來，甚至得被迫降低商品品質應對。

玉淵譚天回顧，在川普1.0時期，美國政府對陸加徵的關稅主要由美國消費者承擔；2018年，美國對鋼鐵、鋁、太陽能電池板和大陸進口產品加徵的關稅，代價完全落在美國消費者和企業身上，至少讓美國消費者每月損失14億美元。現在，沃爾瑪不僅是要求大陸供應商降價，並且是要求大陸供應商虧本做生意。

玉淵譚天表示，這次約談傳遞的第一個信號，是沃爾瑪單方面要求陸企降價，可能造成供應鏈斷裂的風險，損害雙方企業和美國消費者的利益。

據相關估算，目前沃爾瑪全球採購的商品中，約有60%來自中國大陸。該文認為，沃爾瑪與大陸供應商絕對不是你「高」我「低」的關係，相反，正是因為沃爾瑪的商品大部分本身在大陸生產，大陸消費者完全可以找到替代。

玉淵譚天指出，這次約談傳遞的第二個信號是，美單邊加徵關稅傷害中美企業，中美企業應攜手共同應對。

該文稱，中國市場是沃爾瑪過去一年全球增長最亮眼的一塊。最新數據顯示，過去一個財年，沃爾瑪在中國市場四個季度的同店銷售分別增長12.5%、13.8%、15%、23.1%，遠高美國市場增速。

大陸紡織品進出口商會昨日發文表示，陸續收到部分會員反映，有美國大型零售商要求大陸供應商降價的消息，正進一步核實瞭解有關情況。如情況屬實，大陸紡織品進出口商會將採積極措施維護會員企業合法利益。