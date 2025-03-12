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遭美加徵關稅 大陸藥監局：從未向北美地區出口芬太尼

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸藥品監督管理局發言人12日表示，截至目前，大陸從未向北美地區出口過芬太尼類藥品。圖為天安門城樓。記者陳政錄／攝影
大陸藥品監督管理局發言人12日表示，截至目前，大陸從未向北美地區出口過芬太尼類藥品。圖為天安門城樓。記者陳政錄／攝影

美國總統川普以芬太尼為由，累計已對大陸加徵20%關稅。大陸藥品監督管理局發言人12日表示，截至目前，大陸從未向北美地區出口過芬太尼類藥品，並強調將繼續強化芬太尼類藥品生產經營的監督管理，嚴格芬太尼類藥品出口審批，保障芬太尼類藥品醫療需求，嚴防流入非法管道和濫用。

在美國對大陸加徵關稅後，大陸國務院辦公室本月4日發布「中國的芬太尼類物質管控」白皮書，大陸藥監局網站12日則刊登新聞發言人答記者問，再就芬太尼管控進行說明。

大陸藥監局發言人表示，芬太尼類藥物臨床主要用於鎮痛，非醫療目的使用會引發藥物濫用，甚至導致公共衛生問題和社會問題。截至目前，大陸共有4種芬太尼類藥品作為藥品核准上市，分別是芬太尼、舒芬太尼、瑞芬太尼、阿芬太尼。 3家企業獲准生產原料藥，5家企業獲准生產製劑。

該發言人指出，2024年，大陸芬太尼類藥品原料藥生產量為100公斤，主要用於國內醫療使用及出口。2024年，大陸芬太尼類藥品出口量為12.3公斤（以芬太尼類物質鹼基計），主要出口至韓國、越南、菲律賓等國。該發言人強調，截至目前，大陸從未向北美地區出口過芬太尼類藥品。

大陸藥監局發言人表示，在大陸，芬太尼類藥品全部列入麻醉藥品管理。藥品監理機關對芬太尼類藥品實施「最嚴格管制」，生產經營實施企業定點、以需定產、固定通路銷售，出口實施準許證管理。對芬太尼類藥品生產經營定期進行巡查檢查，及時排除安全風險隱憂。組織進行專案檢查及飛行檢查，實際規範生產經營秩序。

該發言人續指，大陸對芬太尼類藥品出口實施國際核查制度，經進口國家主管機關確認貿易合法性後再核發出口準許證。召開芬太尼類藥品生產、經營及出口企業警示教育會，增強企業守法經營的意識，築牢芬太尼類藥品安全防線。

大陸藥監局發言人稱，透過監管部門和企業的共同努力，芬太尼類藥品生產經營管理平穩，「未發現藥品生產經營企業存在違法生產經營芬太尼類藥品的情況，也未發現芬太尼類藥品從藥品生產業者流入非法通路的情況。」

美國 芬太尼 藥物濫用

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