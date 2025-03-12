阿里巴巴主席：民營企業座談會釋放積極訊號

中國電商阿里巴巴集團主席蔡崇信今天在新加坡舉辦的一場論壇對話中表示，幾週前召開的民營企業座談會釋放「非常積極的訊號」，民營企業將在信心驅動下展開投資、新增招聘，進而轉化為消費信心。

中國媒體澎湃新聞報導，蔡崇信表示，在座談會後，阿里巴巴宣布，未來3年將在雲計算基礎設施和AI硬體上投資超過500億美元，「我們決定將收入重新投入到AI和雲計算基礎設施建設上。同樣，其他民營企業有信心，也會採取行動」。

蔡崇信還分享了對AI開源開放的看法。他指出，開源的力量在於令中小企業和創業者低成本使用AI。

他說，「技術進步的意義不在於中國是否擁有比美國更好的AI，而是在於開源能夠普惠地幫助人們掌握AI的力量」，「AI不是大企業的專屬遊戲，中小企業將受益於開源開放，未來應用繁榮將正是今天開源的結果」。

蔡崇信並在論壇上表示，人工智慧的潛在市場規模至少有10兆美元，甚至可能更大，這一規模超過了交通運輸和醫療保險等行業，「這就是為什麼每個人都應該對人工智慧感到興奮」。

民營企業座談會2月17日在北京召開，包括阿里巴巴創辦人馬雲等多名民企負責人出席。座談會上，有6位民營企業負責人代表先後發言，針對新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。