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大陸｢國民快餐｣楊銘宇黃燜雞被爆食安問題：顧客吃過的菜回收再賣

香港01／ 撰文：許祺安
楊銘宇黃燜雞被爆食安問題。（新京報）
楊銘宇黃燜雞被爆食安問題。（新京報）

陸媒《新京報》報導，大陸連鎖快餐楊銘宇黃燜雞被爆存在食安問題，除了後廚衛生情況堪憂，甚至有部分門店的店員，會將顧客食用後的剩菜回收清洗，從中挑出香菇等食材進行二次加工再售賣。

報導指，楊銘宇黃燜雞米飯被譽為中國餐飲品牌成功典範的連鎖企業，官網訊息顯示，其加盟店已遍布全國23個省，5個自治區和4個直轄市，門店總數突破6000家。陸媒記者暗訪多家楊銘宇黃燜雞米飯加盟店，發現存在不少食品安全問題。

有部分門店的店員會將顧客食用後的剩菜回收清洗，從中挑出香菇等食材進行二次加工再售賣。而做錯的餐品也會由店員挑出配錯的食材，端個下一個顧客。

在製作牛腩煲時，店員會將隔夜發黑的牛肉加上色素冒充新鮮牛肉。香菇和土豆味道如若發酸，店員卻表示「下次盡量多泡泡」「洗2遍就行了」。有的員工會在製作菜品時抽煙，有時候外賣單丟在做好的雞肉上，生肉隨意扔在垃圾桶上。

楊銘宇黃燜雞總部職員表示，食品安全總部實行嚴格監管，並安排各地區負責人巡查加盟店的衛生狀況。但陸媒記者暗訪期間，卻並未看到巡查人員對門店的衛生和食材進行檢查。

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文章授權轉載自《香港01》

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