中國大陸科技創新長期趨勢看俏

中國全國人民代表大會於今年3月5日召開，宣布2025年經濟成長目標維持在約5%，並計劃投入比2024年更多的財政資源，以緩解通膨壓力並降低美國貿易關稅帶來的影響，此次關注重點不在於具體數位，而在於增量的政策方向，主要就是消費和科技，尤其是如何通過深化體制改革來培養內需及持續的消費潛力和科技競爭力。

美國總統川普就任，推動各項關稅政策，川普關稅政策中對中國輸美產品再次加徵10％關稅，中國也反制公布對逾700項美國商品加徵10%或15%關稅，主要涉及農產品、家禽、畜牧和水產品等。

兆豐投信指出，近期受到投資者對DeepSeek人工智慧（AI）技術突破的樂觀帶動股市上漲，隨著中國企業加速AI技術的應用，資金大量湧入相關個股，推動陸港股市氣氛顯著回暖及中國兩會後相繼開幕釋出眾多利多，顯示中國正積極加大財政支出以穩定經濟的決心，而貨幣政策論述也由穩健轉向寬鬆，整體言論符合市場預期，尤其是AI相關受惠類股及科技網通，造就今年以來績效傲視全球。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，在AI熱潮中，DeepSeek的AI訓練成本極具競爭力，其低價應用方案可望催化中國各行業加快引入AI技術，並有利於雲端應用軟體及AI企業，看好在中國政府全力作多下，預期中國科技及政策受惠類股正迎來成長價值，有利於中國股市發展，看好長期科技趨勢表現。