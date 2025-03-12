快訊

選罷法、總預算覆議案不通過！藍白人數優勢以61：51票否決

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：圈內也意外

成都動物園2隻豹「肚子快拖地」園方：已安排減肥減牛肉

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

大陸四川的成都動物園疑似「伙食太好」，造成園內一隻金錢豹和另一隻黑豹，肥到「肚腩快拖地」，許多大陸網友擔心影響牠們健康。園方澄清指出，兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。

江蘇廣電旗下客戶端荔枝新聞報導，日前有網友分享一則拍於成都動物園的影片，指園內一隻金錢豹和另一隻黑豹，體態異常圓潤，每走一步肚上肥肉也一擺一擺的，「肚腩快拖到地」，擔心兩隻豹已「胖成豬」，可能會影響健康。

影片在網路成為討論焦點，許多網友笑指園內的黑豹和金錢豹太愛吃，「都看不出來是豹了」、「貓咪貓肚胖了也這樣」、「動物也要控制飲食呀」、「場地空間太少，令牠們無法運動」。

也有網友擔心，兩隻豹是否染病才變胖，甚至懷疑牠們是否正在懷孕待產。

成都動物園園方10日回應，動物們發生這樣的情況，主要是因為是因為伙食吃得太好，並非生病等問題，單純就是吃到體重過胖而已。園方也強調，目前飼育員有給牠們安排減肥計畫，未來會減少牛肉等食物的供應。

動物園 金錢豹

延伸閱讀

無尾熊的「超級市場」擴版圖！ 北市動物園種250棵桉樹 3年後採收

影／台中「隱藏版美食街」出怪盜 1包牛肉餃被偷報警抓人

肥到肚子拖地！動物園「霸氣黑豹+金錢豹」被養成瓦斯桶 園方回應傻眼

侏儒河馬Thabo去世 北市動物園血液培養追感染源

相關新聞

小米SU7 Ultra竟成「理財產品」？二手價飆至293萬 比新車還貴

陸媒指，大陸車市近日出現一個特別現象，自小米SU7 Ultra上市後，二手車價格就被車商炒到人民幣65萬（約新台幣293...

單方面要求陸企降價？沃爾瑪遭陸商務部等部門約談

美國零售巨頭沃爾瑪，傳出要求一些大陸供應商大幅降價，企圖將美政府新一輪對陸關稅的負擔轉嫁給大陸供應商和消費者。大陸央視旗...

我對陸啤酒、鋼品反傾銷調查 國台辦「2句話」回應

近日財政部宣布，對大陸啤酒及進口特定熱軋扁軋鋼品啟動反傾銷調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。大陸國台辦發言人陳斌華1...

不畏貿易戰！賓士找陸企禾賽合作開發智慧車 進軍全球市場

德國車企賓士（Mercedes-Benz）將在智慧駕駛汽車中，配備大陸禾賽科技的雷射雷達（LiDAR）感測器。這是首次有...

阿里蔡崇信：沒有任何產業整體潛在市場比得上AI

阿里巴巴董事局主席蔡崇信12日表示，並不擔心人工智慧取代人力，他認為人們應該善用這項科技來提高生產力和改善工作素質。如果...

成都動物園2隻豹「肚子快拖地」園方：已安排減肥減牛肉

大陸四川的成都動物園疑似「伙食太好」，造成園內一隻金錢豹和另一隻黑豹，肥到「肚腩快拖地」，許多大陸網友擔心影響牠們健康。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。