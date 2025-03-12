小米SU7 Ultra竟成「理財產品」？二手價飆至293萬 比新車還貴

陸媒指，大陸車市近日出現一個特別現象，自小米SU7 Ultra上市後，二手車價格就被車商炒到人民幣65萬（約新台幣293萬元），比官方原價還高出人民幣2萬。此外還有首批車主推出「單日租金最高人民幣3000元」的新花樣，都是瞄準小米SU7 Ultra的稀缺性。

陸媒「快科技」報導，目前大陸二手平台上小米SU7 Ultra的報價，集中在人民幣55萬到65萬區間。有車商表示，「車子0公里，稅、保險全包，加價（人民幣）2萬不算多。」追究原因，原來是官方新車交付需要等待20周以上，而首批車主轉手的「未拆封」現車成了市場搶手貨。更有部分車商靠囤積訂單，輕鬆賺取人民幣數萬元差價。

小米SU7 Ultra起售價人民幣52.99萬，號稱「性能比肩保時捷，科技緊追特斯拉」 ，主打超高性價比，讓消費者瘋狂下單。小米集團董事長雷軍曾透露，開售2小時訂單就破萬，直接完成全年目標的五分之一。然而，產能跟不上需求，導致市場出現「時間差暴利」。

陸媒「金融界」報導，除了二手車被爆炒，首批車主還推出新花樣，「單日租金從人民幣1500到3000元不等」，這樣的出租價格，已經可以與勞斯萊斯、法拉利、蘭博基尼等超跑的租賃費用相比。

陸媒比較，像是保時捷Taycan的日租金，在人民幣1500元至2500元左右；特斯拉Model 3的日租金約為人民幣300元。小米SU7 Ultra憑藉稀缺性和高性能，成為了租賃市場的搶手貨。

除了把車出租，還有部分車主透過「加價轉賣訂單」來獲利。據大陸二手平台，小米SU7 Ultra的「小定訂單」名額轉讓價格在人民幣2000元到6000元不等。一些黃牛透過批量囤積小定訂單，在正式售價公布後，利用價格差、時間差賺取高額利潤。

「金融界」分析，經濟學家稱這種現象為「期貨式消費」，指用戶將購車行為異化為投資行為，透過時間槓桿放大收益。而SU7 Ultra的賽道性能、雷軍IP、24K金車標等符號價值，成為撬動溢價的核心支點。