阿里蔡崇信：沒有任何產業整體潛在市場比得上AI

阿里巴巴董事局主席蔡崇信12日表示，並不擔心人工智慧取代人力，他認為人們應該善用這項科技來提高生產力和改善工作素質。如果善用人工智慧改善生產力，他預估整體潛在市場可能超過10兆美元。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，蔡崇信在CNBC於新加坡的CONVERGE LIVE活動上舉例，他認為股票分析師完全可以被人工智慧取代。他指，人工智慧可以撰寫一份有關輝達（Nvidia）或蘋果（Apple）的分析報告，而且會做得很好。但他認為分析師能運用自己的判斷力，提出更好的投資建議。「人工智慧不會完全取代人類，它只會提高工作品質。」

蔡崇信進一步指出，全球國內生產毛額（GDP）高達100兆美元，其中六成來自勞動力，也就是60兆美元。如果其中兩成可以用人工智慧來改善，等於人工智慧的整體潛在市場（total addressable market）超過10兆美元。

蔡崇信指出，沒有任何一個產業有這麼大的潛在市場。大家都應該為人工智慧的發展感到振奮。

蔡崇信也提到，開源的力量在於讓中小企業和創業者低成本使用AI，未來應用繁榮將受益於今天的開源。因此技術進步的意義不在於大陸是否擁有比美國更好的AI，而是在於開源能夠普惠地幫助人們掌握AI的力量。

他強調，AI不是大企業的專屬遊戲，中小企業將受益於開源開放，未來應用繁榮將正是今天開源的結果。

作為大陸最早堅持開源開放的龍頭科技公司，阿里巴巴正透過推動AI開源開放，助力中小企業和創業者低成本使用AI，共同推動AI技術的發展和應用繁榮。

截至目前，阿里通義千問Qwen的衍生模型數量已超10萬個，是全球最大的AI開源模型家族之一。